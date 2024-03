Mansur Yavaş Bayındır'da SKM açılışına katıldı

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Bayındır'da Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yavaş, "Şehre giriş çıkışlara kapılar yapıldı. Bugünkü maliyeti 400 milyon lira. Hangi Ankaralının işine yarıyor bu? Ama eser yapıyoruz adı altında bunları yapıyorlar" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile birlikte Bayındır SKM açılışına katıldı.

"BEŞ YIL BOYUNCA KİMSEYİ AYIRMADIK"

Yavaş, Bayındır'da şöyle konuştu:

"Beş yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadık. Rozetimizi çıkarttık, herkese eşit davrandık. Şimdiye kadar belediyeye gelen kimseye nereye oy verdiğini hangi partiye kayıtlı olduğunu mu sorduk? Var mı böyle bir hakkımız? Herkese seçildikten sonra eşit hizmet ettik. O eskidendi. Oy veren yere hizmet ederim, oy vermeyene hizmet etmem diyen o eskidendi. Hiç kimseyi de ayırmadık. Yaptığımız bütün ihaleleri açık yaptık.

"BU DÜNYADA HESAP VEREMEYEN ÖBÜR DÜNYADA HİÇ VEREMEZ"

Yarın bir gün ileride ben hesabımı öbür dünyada veririm. Bana kimse hesap soramaz mantığı bizde yok. Bu dünyada vermeyen hesabını öbür dünyada hiç veremez. Az inancı varsa sorumlu olduğu, parasını kullandığı insanlara hesabını versin. Bu nedenle diyorum ki bakın ben 2019'da mal beyanında bulundum, seçilmeden önce. Şimdi şu andaki mal beyanımı da verdim. Hala bekliyorum. Ankara'da aday olan, rakibim olan şahıs dört dönem Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Daha önce ilk belediye başkanlığı yaptığı zamanki servetiyle şimdiki servetini açıklasın. Bu hesabı halka vermek zorunda. Bekliyoruz hala.

"ANKARA'YA HUZUR GELDİ"

Beş yıl boyunca bana oy vermeyenlerle ilgili tek kelime açıklamam olmadı. Ankara'ya huzur geldi. Ankara'ya bereket geldi. Bakın şimdi burada bugünkü seçim bürosunu organize eden arkadaşlarımız var. Daha önce AK Parti'de siyaset yapıyorlardı. Yan yana geldik. Işte biz Ankara'da herkesle iş birliği yapıyoruz. Teröristler hariç. Bunu herkes bilsin.

"TÜRKİYE'Yİ SEVEN HERKESLE BERABER YÜRÜRÜZ"

Değerli hemşehrilerim. Biz, İstiklal Marşı'yla gurur duyan, Türk bayrağıyla gurur duyan herkes bizim yol arkadaşımız. Hangi partiye oy verirse versin. Biz onlarla beraber yürürüz. Türkiye'yi seven herkesle beraber oluruz. Şu andaki beraberliğimizde Mamak için, Ankara için çok daha güzel hizmet yapmak için Allah razı olsun bize destek oluyorlar. İnşallah bu dönem Veli başkanımla beraber çok daha güzel hizmetler yapacağız. Her yerde söylüyorum, şehre giriş çıkışlara kapılar yapıldı. Bugünkü maliyeti 400 milyon lira arkadaşlar. Hangi Ankaralının işine yarıyor bu? Ama eser yapıyoruz adı altında bunları yapıyorlar. Bakın belediyecilik nedir? Doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan tüm insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur. Dolayısıyla esnaf varsa işini geliştirmesi için. İş adamı varsa işini geliştirmesi için hasta varsa iyileştirmek için ihtiyaç sahibi varsa karşılamak için, aç varsa doyurmak için, çocuğu okuyamıyorsa onu okutmak için her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kişidir belediye başkanı.

"BİR ELİN VERDİĞİNİ DİĞER EL GÖRMÜYOR"

Sosyal destekleri kesecek dediler. Hiçbir sosyal desteği kesmedik. Şimdi gördünüz çok daha fazlası yapılıyor. Üstelik bunlar kapı kapı paket dağıtılarak yapılıyordu. Söz vermiştik başkent kart çıkarttık. Esnaf da para kazandı. Bir elin verdiğini diğerleri görmüyor. Belediyecilik budur. Kapı kapı paket dağıtıp bir fotoğraf çektirmek değildir arkadaşlar.

"KALİTELİ HİZMETİ UCUZA VERİYORUZ"

Kaliteli hizmeti ucuza veriyoruz. Vatandaşı zorunlu belediye hizmetlerinden kazıklar bir şekilde yönetimimiz yok. Bu şekilde hem darda kalanın yanında olup, hem esnafın yanında olup, hem iş dünyasının işini geliştirmesinin yanında olup inşallah Ankara'da yaşayan herkesin daha mutlu yaşamasını, yaşadığı kentten keyif almasını sağlayacağız.

"MAMAK'A ÇOK DAHA BÜYÜK HİZMET EDECEĞİZ"

Allah nasip ederse görünen o ki büyük bir oy farkıyla seçiliyoruz. Bunu Ak Partililer de televizyonlarda açık açık söylüyorlar. Eksiğimiz meclis üyesi. Şimdi başkanımla el ele vereceğiz Mamak'a çok daha büyük hizmet edeceğiz. Onun için sizden destek bekliyoruz. Benim son 5 yılım bu beş yılı el ele vererek, önümüze köstek olmayan belediye başkanlarıyla inşallah Ankara halkına, Mamak'a doya doya hizmet etmek istiyoruz. Başkanımızı size emanet ediyorum, kendimi size emanet ediyorum.