İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

İmamoğlu\'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 3 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı. Kararda, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak, kişisel zenginleşmesinin sağlandığı aktarıldı.

23.03.2025 21:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANDIĞI HAKİMLİK KARARI ORTAYA ÇIKTI

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, şüpheliler Ahmet Hamdi Çiçek ile Ahmet Talha Bilgin'in yurt dışına çıkış ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilen İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına ulaşıldı. Hakimliğin kararında, şüpheli İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmasının talep edildiği belirtildi. Kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu neticesinde, şüpheli İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri, İBB Başkanı olduktan sonra belediyenin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtilen kararda, "Birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri" tespitine yer verildi.

İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

'GİZLİ TOPLANTI' DETAYI

Çıkar amaçlı suç örgütü liderinin, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olduğu belirtilen kararda, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların, diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Kararda, örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip, yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara iştirak etmek suretiyle veya doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği belirtildi.

"MENFAATLER İMAMOĞLU'NUN ORTAĞI OLAN ŞİRKETLER ÜZERİNE ALINARAK, ZENGİNLEŞMESİ SAĞLANDI"

Sulh ceza hakimliğinin kararında, "İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini şüpheli Murat Ongun'un yaptığı Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği" şeklinde tespitler yer aldı. Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, yine Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı aktarılan kararda, yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda ise iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak, kişisel zenginleşmesinin sağlandığı aktarıldı.

"VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ ÖRGÜT FAALİYETLERİ KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRİLDİ"

Kararda, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda ise farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yapıldığı ve İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği kaydedildi.

"YANLARINDA ÇALIŞAN KİŞİLER ÜZERİNE AÇILAN ŞİRKETLER MEDYA AŞ VE KÜLTÜR AŞ'DEN YÜKSEK BEDELLİ İŞLER ALDI"

"Vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021-2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı" değerlendirmesi yapılan kararda, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları, bu kişilerin dikkat çekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de birçok şirket açarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'den yüksek bedelli işler aldıkları ifade edildi. Kararda, bazı şirketlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatının olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğu ve bu belirtilen fiillerle, hiyerarşik yapı içinde sürekli olarak kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunun işlendiği anlatıldı.

"ÖRGÜT MENSUPLARINA AİT ŞİRKETLERE BU PARALAR MUVAZAALI SÖZLEŞMELERLE AKTARILDI"

Kararda, "İş verilen kişilerin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle haklarında uygulanması gereken para cezalarını uygulamayarak kamu zararına ve bu kişilerin haksız zenginleşmesine sebebiyet verildiğinin tespit edildiği, muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde, örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan para, örgüt mensuplarının yanlarında çalışan kişilere veya yakınlarına şirket kurmak ve bu şirketlerden sahte fatura almak suretiyle, paraların alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketler de kendi aralarında sahte faturalar keserek, dolaştırılan paranın nakit çekilerek örgütün tahsildarlarına elden verildiği" değerlendirmesi yapıldı. Özel mülkiyete konu reklam alanlarını kiralayan şirketlerin belediyeden reklam asılması için izin alması ve belediyeye başvuru yapması gerektiği vurgulanan kararda, Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin vermeye yetkili olduğu halde şirketlerin Kültür AŞ'ye yönlendirildiği aktarıldı.

İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

"ŞİRKETLERDEN 'KÜLTÜR AŞ GRAFİK TASARIM BEDELİ' ADI ALTINDA PARA ALINDI"

Kararda, Kültür AŞ'nin izin verilmesi karşılığında şirketlerden ücret istediği, şirketlerin "Kültür AŞ grafik tasarım bedeli" adı altında muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle, şirkete aynı konulu fatura kestiği, böylece reklam iznini gayrimeşru şekilde ücrete bağladığı belirtildi. Bu yöntemle Kültür AŞ'nin reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturularak, bu paraların muvazaalı sözleşmelerle örgüt mensuplarına ait şirketlere aktarıldığı vurgulanan kararda, yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verildiğine işaret edildi.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Kararda, şunlar kaydedildi: "Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği ve suç örgütünün bu fiillere özgülendiği, MASAK raporları, tanık ve müşteki beyanları, HTS kayıtları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, atılı suçun katalog suçlardan olması dolayısıyla tutuklama sebeplerinin mevcut olduğunun varsayılması, atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedene bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Behzat null:
    Bu kadar bilgi, belge, tespit, delil, beyan ve daha bir çok şey varken hala İmamoğlu’na kumpas yapıldığını düşünenlerin aklına şaşarım. Bir insanın suçlu olduğunu anlamanız için daha ne olması gerekiyor? 203 124 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Bilmeden yorum yapma bunların hepsi uydurma yananlar ve dolanlardır. Yıllardır didik didik araştırdılar bir yolsuzluğunu bulamadılar adam zaten yedi kuşaktan gelen zengin. Bir yüzükle gelip dünyanın en zenginleri arasına girenlerden değil. Bu yazılanlar feto taktiği ile uydurup uydurup yazılanlardır. İmamoğlu’nun tek suçu Akp yi 4 defa sandıkta yenmesi. Baktılar Cumhurbaşkanı odayı oluyor koltuk gidecek böyle bir düzenleme yalanlar ile içeri aldılar. Yanlış yapmışsa yargılayın suçunu sabiyleyin gününü verin ne dir bu telaş apartopar alıp içeri atmak. Bu yalanlara ancak geri zekalı aptallar inanır. 52 38
    205622:
    akp belediyelerine de ayni tarifeyi bekliyoruz 23 yıldır hangi belediyeye sorusturma açıldı 39 15
    6490203:
    kişisel zenginlik diyor ya güldürücü ve düşündürücü, bende bir süredir siyasetteyim ve gemi aldım 20 4
    BURAK HANZADE:
    SENİN GİBİ CAHİLLERİ KANDIRIRI O YORUM 8 1
  • 205622:
    ampuller e de aynı tarifeden istiyoz altın kaçakçılığı yapan vekiller ne oldu 136 63 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Eeee Bu Partiye oy verecekler simdi nediyeceksiniz. Sdam sizi soymus sogana cevirmis hala pesindenmi gideceksiniz. Su gözünüzü acin bir dsgs bir sola bakin. 113 70 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Bu yalanlara inananlar ya salaktır ya da malın ömçnde gidenidir. İmamoğlu’nun tek suçu Akp yi sandıkta 4 defa yenmesi. feto taktiğimi uygulayarak adaylıktan saf dışı bırakmak 33 21
  • Anıl Terzioğlu:
    Peki acaba ampulcüler ne zaman araştırılır? Paçavralara ve Abdullah Öcalan sevicilere müdahala ne zaman gelir? Ey Akpliler ne zaman uyanacaksınız? Acaba hala bizi bunları savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Neden sorgulamıyorsunuz? Gözleriniz mi görmüyor? Siz değil miydiniz çalıyor ama yapıyor? Siz nasıl insanlar oldunuz? Nasıl sadece gözleriniz Chplileri görüyor? Akıl tutulması mı yaşıyorsunuz? Chplilere laf yapıyorsunuz da siz nasılsınız acaba? 83 54 Yanıtla
  • 205622:
    neden ampuller bademler dokunulmaz halk buna karşı İmamoğlu nün içeri girmesine değil yapan cezasını çeksin ama 23 yıldır iktidarda olan belediyeler hiç mi yolsuzluk yapmadı tepki buna 87 38 Yanıtla
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