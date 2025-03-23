İBB\'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün\'ün ismi konuşuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasınde 89 şüpheliden 48'i tutuklandı. 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Yolsuzluk soruşturmasında ise İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İBB'DE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLECEK

Terör soruşturmasında İmamoğlu'nun serbest kalması nedeniyle İBB'ye kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı. İstanbul Valiliği, İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13'de toplanacağını açıkladı.

Öte yandan valilik görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin de aynı gün saat 09'da toplanacağını da açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

KULİSLERDE HASAN AKGÜN'ÜN İSMİ KONUŞULUYOR

İBB Belediye Meclisi'nde CHP çoğunlukta olduğu için yine CHP'li bir isim belediye başkanı sıfatıyla belediyeyi yönetmeyi sürdürecek. İmamoğlu'nun yerine gelecek isim merak edilirken, CHP kulisleri hareketlenmeye başladı. Kulislerde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün İBB Başkanvekili olacağı konuşuluyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

1994'TEN BU YANA BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI

1957 Trabzon Araklı doğumlu olan Akgün 1994'ten bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevine devam ediyor. 2009 seçimlerine kadar Anavatan Partisi'nde olan Akgün, o seçimlerde CHP'ye katıldı ve yeniden başkanlığı kazandı. Akgün, 2009'dan bu yana 4 seçimde CHP adına ipi göğüsledi.

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

3 MİNİBÜSLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"