Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

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Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan ifadesi, 15.00 itibariyle sona erdi. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

22.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:20
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"Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmasında şüpheli olan ve dün yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili 121 sayfa ifade veren Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında verdiği ifadesi sona erdi. 5 saat süren ifadenin 18 sayfa olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun saat 21.00'de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"BUGÜN 21:00 GİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN YAKALANDI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Kent uzlaşısı, 2024 yerel seçimlerinde daha çok CHP ve DEM Parti'nin bir araya gelerek daha çok ortak aday belirleme sürecini konu alıyordu.

Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

İMAMOĞLU YOLSUZLUK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını verdi. Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, " Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür" ifadesini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu\'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Uuu bbb:
    Bu ülke inşallah rte den kurtulacak, yaşın zalimler için cehennem 118 288 Yanıtla
    Kenan Dayan:
    çok beklersiniz ') ceketine bile oy vereceğiz catlayin 1 0
    Kemal:
    suçu savunuyorsun yani,bekleyelim de görelim bile diyemiyorsun. 1 0
    Ceylan.568:
    hırsızlardan kurtulacak demek istemişsindir 1 0
  • Mahşerin atlısı:
    eee fetonun bademleri ne iftiralar atmışlar bu feto kumpasları iftiraları ve yalanlarıyla halkı sindiremezsiniz emekliye vermediğiniz 1000 tl yerine 40 milyar dolar yaktınız 2 günde kuru baskılsmak için ve bunu halka ödeteceksiniz nasıl olsa bademler doları 36 dan alıp 42 ye sattı bu halk bu numaraları yemez artık burası kuzey Kore değil 114 101 Yanıtla
    Recep dönmez:
    fetode öldu kumpas isine gelince kumpasi onlar birbirine kurmus erdoganin yaptigi bisi yok iclerinde istanbulun parasini paylamamislar birbirlerini sikayet etmisler suclu erdogan olmus 1 0
    İBRAHİM DE:
    şikayet eden chp li şikayet edilen chp li dellileri sunanlar chp li 3 yıl öncesinden cumhurbaşkanı adayı olmayı isteyen chpli ama suçlu akp yersen 1 0
  • Hakan1421:
    adama bak yaa her şeyi red et, hiç bir şeyi hatırlama, balya balya paraları çalarken iyiydi degilmi 120 59 Yanıtla
  • golezmurat:
    Adalet herkeze lazım olan bir şeydir. 122 8 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Ben bu soruya muhatap olmak istemiyorum demiştir balon patladı 66 29 Yanıtla
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