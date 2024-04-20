Mansur Yavaş: Belediyelerin Borçları İsrafı Gösteriyor

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yavaş, "Bu rakam sadece el değiştiren belediyelerin. Mevcut belediyelerin de el değiştirsin değiştirmesin borçları var. 'Proje yapıyoruz' adı altında lüks belediye binaları yapmak, çöp projelere halkın parasını ayırmak doğru bir şey değil. Böyle yapınca da işte bu fahiş miktarlı borçlar ortaya çıkıyor. Halbuki halk belediyecinin temel hizmetlerini yap diye size vergi veriyor ama siz kalkıp da itibardan tasarruf olmaz dercesine bu paraları harcıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor" dedi.
Mansur Yavaş, bugün CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı. Yavaş, toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.
Programın ikinci gününde belediye başkanlarına yapacağı sunumun önemine dikkat çeken Yavaş, sunumu hakkında şunları söyledi:
"270 kadar yeni seçilen belediye başkanımız var. Onlarla Ankara'da yaptığımız çalışmalar VE daha önce Beypazarı'nda yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Kamuoyunun özellikle önemsediği çalışmaları ortaklaşa yapmayı planlıyoruz. O konuda biz de deneyimlerimizi aktaracağız. Gerekirse kendileriyle işbirliği yapacağız ki aynı şekilde Ankara'da yürütülen modelin, şeffaflık, açık yayınlanan ihaleler, hesap verme gibi konular başta olmak üzere ve özellikle israfı önleme açısından neler yapılması gerektiğini Ankara'da yaptıklarımızı kendilerine ileteceğiz, tavsiyelerde bulunacağız.
"BORÇLAR, NASIL BİR İSRAF VE ŞATAFATLI HAYAT SÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"
Yavaş, Afyonkarahisar Belediyesi'nde, belediye binasının içinde gizli dinleme ve izleme cihazları bulunması ile AKP ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin boçlarını da şöyle değerlendirdi:
"Afyon'daki olayı bilmiyorum savcılık el koydu ama tabii ki geçmiş dönemden kalan borçlar nasıl bir israf ve şatafatlı bir hayat sürüldüğünü gösteriyor. Oysa biz vatandaşın parasını kullanıyoruz. Kendi paramızı harcamadığımız hiçbir yere para harcamamamız lazım. O belediye binaları ne belediye başkanının mülkü ne o koltuklar belediye başkanının kendi koltuğu ne de orada ömür boyu oturacak. Onun için bunun sonlanacağını bilerek ve özellikle halkın parasını kullanırken çok titiz davranıp bir de hesap verilmesi gerekiyor. Bu anlattığımız seçim döneminde hep bunlardan bahsetmiştik. Ama böyle davranmayanların kaybettiği anlaşılıyor. Biz de yeni seçilenlere en azından önümüzdeki dönem başarılı olmaları için bu tür yolu tercih etmelerini önereceğiz.
Bu rakam sadece el değiştiren belediyelerin. Mevcut belediyelerin de el değiştirsin değiştirmesin borçları var. Hem bu paraların harcanması konusunda yapılan projeleri hep seçimlerde bahsetmiştim. Proje yapıyoruz adı altında lüks belediye binaları yapmak, çöp projelere halkın parasını ayırmak doğru bir şey değil. Böyle yapınca da işte bu fahiş miktarlı borçlar ortaya çıkıyor. Halbuki halk belediyecinin temel hizmetlerini yap diye size vergi veriyor ama siz kalkıp da itibardan tasarruf olmaz dercesine bu paraları harcıyorsanız maalesef sonuç böyle oluyor."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Belediyelerin Borçları İsrafı Gösteriyor - Son Dakika
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