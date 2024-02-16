Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gıda Toptancıları İstişare Toplantısı'na katıldı. Yavaş, "Ankara halkına hükmetmek için değil, hizmet etmeye gelen, Ankara'daki herhangi bir il müdürü neyse aramızdaki farkın sadece seçimi olmak olduğunu bilerek bu şekilde hizmet etmeye çalıştık. Yeşil alan olarak 94 ile 2019 arası 13.2 milyon metrekare yeşil alan kazandırılmış. Bizim dönemimizde 18.1 milyon metrekare halkın kullanımına açıldı. Önümüzdeki dönemde de aşağı yukarı 7 buçuk 8 milyon metrekare planlıyoruz" dedi.
ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte "Gıda Toptancıları İstişare Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Yavaş, şunları söyledi:
"ANKARA HALKINA HÜKMETMEK İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEYE GELEN, ANKARA'DAKİ HERHANGİ BİR İL MÜDÜRÜ NEYSE, ARAMIZDAKİ FARKIN SADECE SEÇİM OLDUĞUNU BİLEREK HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIK"
"Beş yıldır görev yapıyoruz. Görevi yaparken, kimseyi ayırmadan, şeffaf bir şekilde idare etmeye çalıştık. Bugüne kadar bize oy vermeyenleri inciten tek bir açıklamamız olmadı. Zaman zaman diğer siyasi parti liderleri de muhattap almak istedi ama biz söz vermiştik sadece görevimizle ilgili açıklamalar yapacağız diye bunu da tuttuk. Yılda bir defa televizyona çıktık. Onda da yaptığımız hizmetleri anlattık. Ankara'nın sokaklarına bir tane benim fotoğrafımı görmediniz. Korumayla çakarlı araçlarla gezme diye adetimiz yok. Bizler seçilmiş insanlarız. Ama sizin iş yerinize, fabrikanıza aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok. Onları niye kendinizi yönetici atıyorsunuz? Şirketi idare etsin diye. Yanlış yaparsa da cezalandırıyorsunuz. Biz dolayısıyla Ankara halkına hükmetmek için değil, hizmet etmeye gelen, Ankara'daki herhangi bir il müdürü neyse aramızdaki farkın sadece seçimi olmak olduğunu bilerek bu şekilde hizmet etmeye çalıştık."
Yeşil alan olarak 94 ile 2019 arası 13.2 milyon metrekare yeşil alan kazandırılmış. Bizim dönemimizde 18.1 milyon metrekare halkın kullanımına açıldı. Önümüzdeki dönemde de aşağı yukarı 7 buçuk 8 milyon metrekare planlıyoruz. Buralarda bazılarının imar planı değiştirilebilir konuta açılabilirdi. Bu yolu tercih etmiyoruz çünkü park ve spor yapma hakkı artık bütün dünyada insan hakkı olarak değerlendiriliyor. Bizim yaptığımız parkların hiçbirisinde ticari alan yok. "
Yavaş, konuşmasını beş yılda Ankara'da yaptıkları hizmet ve projelerden bahsederek sürdürdü.
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