Mansur Yavaş: Haymana\'da Su Patlamış Sabah 06.00\'da, 09.00\'da Yapılmış

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Haymana'da, "Bugün elektrik kesintisini nedeniyle metroda aksaklık oldu. Elektrik kesintisini bizden kaynaklanmadı. Ama haklı olarak 'Bu metro neden çalışmıyor' diyorlar. Şimdi burada da su patlamış sabah 06.00'da, 09.00'da yapılmış. Eski hat bunlar ve o boruyu şuraya koymalarını istedim. 50 yıllık boru. Tamamını yeniledik diyorlar. Peki yenilendiyse bu borunun hali ne? Şimdi böyle bir arızadan dolayı 'Aman Haymana'da su yok yine susuz bir güne uyandık.' Bu makul bir şey mi? 30 mahallenin bizden önceki dönem çözülmeyen su problemini çözdük. O zaman yönetim sizdeydi. Oralarda yıllardır su yoktu. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, biz sözümüzü tutacağız. Epey asfalt yaptık. Grup yollarının tamamı asfalt olacak". dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç ile birlikte Haymana'da miting düzenledi. Yavaş mitingde yaptığı konuşmada, televizyonlarda artık Ankara'daki seçimin değil farkın ne kadar olacağının konuşulduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"O zaman size düşen nedir? Geçen geldiğimde söylediğim gibi benim elimden tutan belediye başkanını seçmek. Dolayısıyla abi kardeş el ele vererek benim bu ikinci ve son dönemimde inşallah beş yıl Haymana'ya doya doya hizmet etmek istiyoruz. Değişimden korkmayın. Bir koltukta uzun süre oturunca insanlar o koltuk değişmesin diye bir başkası gelirse hiçbir şey yapamayacağını düşünür, hatta karalamalar yapar. Dolayısıyla aynen devam etmek ister. Ankara eğer beni seçmeseydi yani eski yönetimi değiştirmeseydi bugün bu yaptığınız sosyal destekler, bugün yaptığımız kırsal desteklerin hiçbirisi olmayacaktı öyle mi? O zaman Haymana'yı da değiştireceksiniz, deneyeceksiniz. El ele çalışacağız. Eğer olmazsa bir daha Levent Başkan'ı da değiştireceksiniz. Demokrasi böyle bir şey. Kim daha iyi hizmet ediyorsa onu seçeceksiniz. Dolayısıyla Ankara halkı mutlu ki şu anda yüz 60'lara varan oy oranıyla beni seçiyor. Eğer değiştirilmeseydi böyle bir memnuniyet olmayacaktı. Onun için değerli hemşehrilerim, bu son döneminde biz el ele vereceğiz, siz de bizim elimizden tutun, kolumuz kanadımız olun."

Geçen seçimde Beypazarı'nda sadece 100 oyla kaybettiklerini belirten Yavaş, " İYİ Parti'nin adayını orada desteklemiştik. Denem o ki bir oy fazla alan mührü eline geçiriyor ve beş yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip eğer Levent Başkan'ı seçmezseniz yine televizyonlarda duyacaksınız, 'bunlar topal ördek' diyecekler, hizmetlerimizi engelleyecekler öyle mi? Dolayısıyla aklın yolu bir. Bana oy veren herkesin Levent Başkan'ıma da oy vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"30 MAHALLENİN BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEM ÇÖZÜLMEYEN SU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK"

Hizmetlerde zaman zaman problem olabildiğini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün elektrik kesintisini nedeniyle mesela metroda aksaklık oldu. Elektrik kesintisini bizden kaynaklanmadı. Ama haklı olarak 'Bu metro neden çalışmıyor' diyorlar. Şimdi burada da su patlamış sabah 06.00'da, 09.00'da yapılmış. Eski hat bunlar ve o boruyu şuraya koymalarını istedim. 50 yıllık boru. Tamamını yeniledik diyorlar. Peki yenilendiyse bu borunun hali ne? Şimdi böyle bir arızadan dolayı 'Aman Haymana'da su yok yine susuz bir güne uyandık.' Bu makul bir şey mi? 30 mahallenin bizden önceki dönem çözülmeyen su problemini çözdük. O zaman yönetim sizdeydi. Oralarda yıllardır su yoktu. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, biz sözümüzü tutacağız. Epey asfalt yaptık. Grup yollarının tamamı asfalt olacak, buradan tekrar söylüyorum."

"1 NİSAN'DA SİZ ANKARA'YA SEVİNMEYE GELECEKSİNİZ. BEN DE BAYRAMDAN SONRA GELECEĞİM"

Oy veren, vermeyen diye kimseyi ayırmadıklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bala bizde değil, Haymana bizde değil, Polatlı da bizde değildi. Bizim kırsal kalkınma desteklerimizin en büyüğü Haymana'ya, Bala'ya ve Polatlı'ya yapıldı. Benim için hemşehrimin üretmesi önemli, nereye oy verdiği değildir. Böyle bir şeyi asla düşünmedik. Dolayısıyla inşallah Çubuk'ta olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi yapılan hizmetin hakkını vermek suretiyle daha fazla oyla destekleyeceğinizden şüphem yoktur. Buradan Beypazarı'na, oradan Gölbaşı'na dönüp, Kahramankazan ve Kızılcahamam. Biz yine de kazandık diye yan gelip yatmıyoruz. Amacımız ne? Haymana'yı da almak. Bala'yı, Polatlı'yı, Gölbaşı'nı, Etimesgut'u, Mamak'ı, Keçiören'i diğer ilçeleri de almak ki belediye meclis üyeliğimiz çoğalsın. Hiç olmazsa önümüzdeki beş dönem rahat etmek istiyoruz. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, inşallah önümüzdeki dönem hep beraber çalışacağız ve sonuç itibarıyla 1 Nisan'da siz Ankara'ya sevinmeye geleceksiniz. Ben bayramdan sonra geleceğim."