Mansur Yavaş: Hukukun ve Adaletin Eşit Uygulanması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mansur Yavaş: Hukukun ve Adaletin Eşit Uygulanması Gerekiyor

14.09.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin mitinginde yaptığı konuşmada, engellemelere rağmen Ankara'da büyük başarılar elde ettiklerini ve adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurguladı. Yavaş, muhalefet belediyelerinin ve başkanlarının haklarının korunmasını talep etti.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "5 yıl sonunda, bütün engellemelere rağmen, Ankara'da oylarımızı yüzde 60'a, 3 olan belediye sayımızı da 16'ya çıkarttık ve Meclis'te de çoğunluğumuzu sağladık. Dolayısıyla yapılan engellemelere Türk halkının, Türk milletinin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Bunu neden söylüyorum? Şimdi hem CHP'nin hem CHP'li belediyelerin, muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonu da ne mi olacak? Erken zamanda yapılacak seçimde, mutlaka aynısı olacak. Hem Meclis'te muhalefet çoğunluğu sağlayacak hem de inşallah herkesin adaletinden güven duyduğu güzel günlere ulaşacağız" dedi.

CHP, Ankara Tandoğan'da, "Vesayet değil, siyaset! Kayyuma, darbeye hayır!" sloganıyla miting düzenliyor. Türkiye'deki farklı kesimlerden oluşan yüz binlerce yurttaş, Ankara Tandoğan Meydanı'nı doldurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte partinin tüm kurmay kadrosu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Silivri'de cezaevinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Tandoğan Meydanı'nı dolduran yüz binlerin coşkusunu paylaştı. Mitingde, ilk konuşmayı ABB Başkanı Yavaş yaptı.

"Engellemelere Türk halkının, Türk milletinin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu"

Mansur Yavaş CHP'li belediyeler olarak, unutulan halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettiklerini ve her tarafa adalet getirdiklerini belirtti. Yavaş, "5 yıl sonunda, bütün engellemelere rağmen, Ankara'da oylarımızı yüzde 60'a, 3 olan belediye sayımızı da 16'ya çıkarttık ve Meclis'te de çoğunluğumuzu sağladık. Dolayısıyla yapılan engellemelere Türk halkının, Türk milletinin nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Bunu neden söylüyorum? Şimdi hem CHP'nin hem CHP'li belediyelerin, muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonu da ne mi olacak? Erken zamanda yapılacak seçimde, mutlaka aynısı olacak. Hem Meclis'te muhalefet çoğunluğu sağlayacak hem de inşallah herkesin adaletinden güven duyduğu, sokaklarda özgürce gezdiği, gece kapısı 3'te çalındığı zaman 'her halde sütçü geldi' düşüncesinden başka hiçbir düşünceye sahip olmadığı güzel günlere hep beraber erişeceğiz inşallah" dedi.

"Adalet herkese eşit uygulansın"

İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının uzun zamandır tutuklu olduklarına, iddianamelerin hala yazılamadığına vurgu yapan Yavaş, şunları söyledi:

"Bazı tutuklulukları anlamak mümkün değil. Çünkü tutukluluk istisna, tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir. Hukukun genel kuralı budur. Bunlar tersine işliyor şu anda. Yine rahatsız olan belediye başkanlarımız var; Murat Çalık dahil, Muhittin Başkan dahil. Bunun adı artık eziyetten başka bir şey değildir. Bu devletimize Anayasa'yla bazı yetkiler verdik. Ancak tutuklanan bir kimse belediye başkanı değil, ne olursa olsun onun sağlığı, hayatı artık adalete emanettir. Dolayısıyla öncelikli olarak derhal hepsinin tahliye edilmesi ve duruşmalarının da şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Adalet herkese eşit uygulansın diyoruz. Bizler de Ankara'da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Bazı yargılanan bürokratlar da var. Bugüne kadar hiçbirisi tutuklanmadı. Hakkında iki tane kitap yazılacak dolusu yolsuzluk yazılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı."

"Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur"

"Bakın; basit bir örnek vereceğim. Ailece Ankara'ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark, gayrimenkul, gelir getirsin diye verilmiş uzun süreliğine. Oğlunun birine televizyon, birisine futbol takımı verilmiş. Bunların da finanse edilmesi için yönetim kurulundaki insanlara ihaleler verilmiş. Geçenlerde Veli Ağbaba Meclis'te açıkladı. Hayatı boyunca beş kuruş para kazanıp vergi vermemiş olan oğlu… Ona Sayın Genel Başkanımız güzel bir lakap taktı. Bu çocuk hayatı boyunca çalışmamış, 600 milyonluk bir villa yapıyor. Villanın arsası, belediyenin parklarındaki birçok işletmeyi verdikleri şahıs, yine inşaat yapan şahıs da belediyeden bol miktarda iş almış, ihale almış şahıs. Bunlar adeta görmezlikten geliniyor ve yüzsüz bir şekilde diyor ki, '400 milyona istediğini veririm.' Yani artık utanma arlanmayı da bir kenara bırakmışlar. Zaten meşhur bir söz var. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan, gelir size akıl vermeye, temizlik taslamaya çalışır. Bu nedenle hukukun, adaletin herkese eşit işlemesini istiyoruz. Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Hukukun ve Adaletin Eşit Uygulanması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

18:03
İki hoca da tüm kozlarını oynadı Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 18:23:05. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Hukukun ve Adaletin Eşit Uygulanması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.