Mansur Yavaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın vefat eden babası için başsağlığı diledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hayatını kaybeden babası Muharrem Aslan için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan'ın değerli babası Muharrem Aslan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Muharrem Aslan'a Allah'tan rahmet; Nuri Aslan'a, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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