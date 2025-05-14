Mansur Yavaş, İpek Yolu Turizm Koridoru'nu Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Mansur Yavaş, İpek Yolu Turizm Koridoru'nu Ziyaret Edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17-18 Mayıs tarihlerinde İpek Yolu Turizm Koridoru'ndaki ilçeleri ziyaret edecek. Program kapsamında kültürel ve turistik yerler gezilecek, yerel değerler tanıtılacak.

14.05.2025 09:11  Güncelleme: 10:37
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İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 17-18 Mayıs günlerinde İpek Yolu Turizm Koridoru'nda yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca'yı ziyaret edecek. Ziyarette ilçe belediye başkanlarının da olması bekleniyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan ilçelerin kültürel, doğal ve turistik değerlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen "İpek Yolu Turizm Koridoru" projesi kapsamında 17-18 Mayıs günlerinde İpek Yolu Turizm Koridoru'nda yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca'yı ziyaret edecek.

17 Mayıs Cumartesi günü Nallıhan'da başlayacak programda Nallıhan Kuş Cenneti ve Kocahan, Ayhan Sümer Kültür Merkezi ziyaret edilecek. Ardından Göynük'te Yöresel Ev Sanatları Eğitim Merkezi, Deveyolu Sokak Debbağ Dede Türbesi, Akşemsettin Türbesi, Süleyman Paşa Cami'si ziyaret edilecek. Göynük'ün ardından Geyve'de ise Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Geyve Merkez ve Elvanbey İmareti ile Tarihi Köprü ve Ali Fuat Cebesoy Kabri gezilecek. Programda son durak ise Sapanca olacak. Sapanca'da Hasan Fehmi Paşa Cami ziyaret edilecek.

18 Mayıs Pazar günü de ilk durak Mudurnu olacak. Mudurnu Arastası ve Ahiler Müzesi, Yıldırım Bayezid Cami ve Hamamı, Armutçular Konağı, Kanuni Sultan Süleyman Cami, Arkeopark Kültürel Etkinlik ziyaret edilecek. Ardından Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda ise Tarihi Çarşı, Suluhan Nasuh Paşa Hanı, Tarihi Konak ve Hıdırlık Tepesi ziyaret edilecek. Ardından Güdül'de ise İnönü Mağaraları, Leblebiciler Sokak, Tiftik Keçisi Çiftliği'ne gidilecek. Programın son durağı Ayaş'ta ise Ulu Cami ve Tarihi Paşa Hamamı ve Bünyamin Ayaşi Cami ziyaret edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, İpek Yolu Turizm Koridoru'nu Ziyaret Edecek - Son Dakika

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