Mansur Yavaş: Mansur Yavaş Belediyeciliği literatüre girecek - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Mansur Yavaş Belediyeciliği literatüre girecek

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile birlikte Mamak Zerdalitepe'de halkla buluştu. Yavaş, halka hitap ederek yaptıkları çalışmaları anlattı ve Mansur Yavaş Belediyeciliği'nin literatüre gireceğini söyledi.

08.03.2024 10:45  Güncelleme: 11:12
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile birlikte Mamak Zerdalitepe'de halkla buluştu. Dara düşen herkesin Hızır gibi yanında olduklarını söyleyen Yavaş, "Göreceksiniz; insanların her türlü ihtiyacını karşılamamız, dar gelirli ailelerin çocuklarının okutulması için yaptığımız çalışmalar ve toplumun her kesimiyle yaptığımız iş birliği sonucu Mansur Yavaş Belediyeciliği literatüre girecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi gerçekleştirdiği halk buluşmalarına devam ediyor.

Yavaş, CHP'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile birlikte Zerdalitepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önünde halkla buluştu. Soğuk havaya rağmen SKM önünü dolduran Mamaklılar, Yavaş'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

"BEŞ YIL BOYUNCA KİMSEYİ AYIRMADAN ÇALIŞTIK"

Farklı bir belediyecilik yaptıklarını belirterek konuşmasına başlayan Yavaş, beş yıl boyunca Ankara'yı katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışıyla yönettiklerini vurguladı. Yavaş, hizmet ederken 'Buradan bize ne kadar oy çıkmış' diye bakmadan Ankara'nın bütün ilçe, köy ve mahallerine eşit hizmet verdiklerinin altını çizdi. Seçildikten sonra ayrım yapmadan tüm Ankara'nın başkanı olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bizim felsefemizde 'Çok oy verene, çok hizmet' gibi bir anlayış yok. Kimin nerede ne ihtiyacı varsa, kimseyi ayırmadan çalışmak boynumuzun borcu" diye konuştu.

Beş yıl boyunca herkesle iyi geçindiklerini dile getiren Yavaş, yeri geldiğinde Ankara'nın menfaati için Cumhurbaşkanı ve Bakanlarla görüştüğünü belirterek, "Hiçbir yerimiz eksilmedi. Sizlerin adına onlardan taleplerimiz oldu. Yeter ki siz daha iyi şartlara gelin diye. Kavgasız, gürültüsüz ve hiç kimseyle çatışmadan sadece işini yapan birisi olarak karşınıza çıktık. Onun için de 'Az laf çok iş' diyoruz" dedi.

"İSRAFA KAÇMADAN, İHTİYAÇ NEYSE ONU YAPTIK"

Mamak'ta da hiç kimseyi ayırmadan birçok hizmete imza attıklarının altını çizen Yavaş, "Benim anlayışıma göre bir belediye başkanı; yönettiği kentin annesidir, babasıdır, arkadaşıdır, kardeşidir. Asla israfa kaçmadan, ihtiyaç neyse onu yaptık. Belediye; doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurum olarak geçer. Çok asfalt yapan belediye diye geçmez" diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ, LİTERATÜRE GİRECEK"

Yavaş, eski dönem kadar asfalt, eski dönem kadar kavşak yaptıklarını, bune ek olarak 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı da Ankara'ya kazandırdıklarını kaydetti. Bunları belediyecilik olarak görmediğini ifade eden Yavaş, şunları söyledi:

"Belediyecilik; kentte yaşayan herkes ne yer, ne içer, bir sıkıntısı var mı? Bu iş adamı olabilir, esnaf olabilir, dar gelirli olabilir. Her zaman yanında olmaktır. Biz de dara düşen birini gördüğümüz zaman hızır gibi yanında oluyoruz. Emekliler mi dara düştü yanındayız. Pandemi oldu, hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yanında olduk. ve göreceksiniz; yaptığımız desteklerle insanların her türlü ihtiyacını karşılamamız, dar gelirli ailelerin çocuklarının okutulması için yaptığımız çalışmalar ve toplumun her kesimiyle yaptığımız işbirliği sonucu Mansur Yavaş Belediyeciliği literatüre girecek."

"ANKARA HALKININ HAKKINI KORUDUK"

Kırsal kalkınma destekleriyle de Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Yavaş, Ankara halkının hakkını da koruduklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Metrolar Ulaştırma Bakanlığına bizden önce devredilmişti. Geldiğimizde başvurduk. 'Havaalanı metrosunun projesini biz yapıyoruz' dediler. Bize sadece Mamak metrosunu verdiler. Başka da devam eden veya projesi olan bir tek metro yoktu. Hemen bunun ihalesini yaptık. Proje 1,5 yıl sürdü. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nın onaya gitti, onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanına gittik, bulduğumuz krediyi onaylattık. Ocak ayında ihaleye çıktık. İstekli 9 firma varken, 3 tanesi teşekkür etti, girmedi. İlk sıradaki şirket 200 milyon Euro fazla fiyat verdi. Ben sadece nam olsun, şan olsun, metroya başladı, helal olsun dedirtmek için bu ihaleyi onaylasaydım, Ankara halkına tam 200 milyon Euro yük binecekti. Derhal iptal ettim. Şimdi Türk parası cinsinden yeniden ihaleye çıkıyoruz. Kredi veren kuruluşlarla da görüşüyoruz. Nisan'a da yetiştirmeye çalışıyorlar. Allah nasip ederse Mamak Metrosu'nun temelini hep birlikte atacağız. Artık bizim için bu ar meselesi oldu. Yıllardır metro yapılmayan yere inşallah kazmayı vuracağız."

BAŞKENT KART'LA 3, KANTİN KART'LA 2 YILDIR ANKARALININ YANINDA

Başkent Kart'la 3 yıldır, Kantin Kart'la da 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına destek olduklarını vurgulayan Yavaş, "Eğer iyi belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız 'mansuryavasneyapti.com'a girin diğer projelerimizi de kopyalayın. Pek sanmıyorum ama belki ilerde size faydası olur" diye konuştu.

"ÖYLE AZ DEĞİL, BAYAĞI ÖNDEYİZ"

Televizyonlarda AK Partililerin de 'Mansur Yavaş Ankara'da önde' dediğini söyleyen Yavaş, "Öyle az değil bayağı öndeyiz. Hem Mamak'ı istiyoruz beraber çalışmak, el ele çalışmak için, hem Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kuvvetli olmak istiyoruz. Aynı şekilde seçildikten sonra yine sade bir şekilde sizlerin yanınızda olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Mansur Yavaş Belediyeciliği literatüre girecek - Son Dakika

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