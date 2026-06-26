Mansur Yavaş'tan transfer açıklaması: Kaybımız yok

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer süreçlerine ilişkin "Sonuçta 2024 yılında bir seçim yaşanmıştır. Ankaralı yaptığımız hizmetlere yüzde 60'ın üzerinde oy vermiştir. Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar kendi seçmenlerine hesabını verir. Bizim bir kaybımız bu manada yok" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiye alanını gezdi. Yavaş'a Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Proje Müdürü Arif Volkan İçöz ve ABB bürokratları eşlik etti. Proje Müdürü Arif Volkan İçöz'ün proje sunumunun ardından saha çalışmaları hakkında bilgi alan Yavaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Metronun ne zaman bitileceğinin sorulması üzerine Proje Müdürü İçöz, "Sözleşme bitim süremiz 2029'un Ocak ayı, 14 Ocak" yanıtını verdi. Yavaş ise "Seçimden önceye çekeriz inşallah" dedi.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim yatırım programına alınan Koru Yaşamkent ve Koru Bağlıca metromuz var. Onun ihale hazırlıkları hemen hemen bitti. Onun ihalesini yapacağız. Eğer haziran ayında yani bu ay içerisinde Strateji Daire Başkanlığı, Dikmen Metrosu'nun da yatırım programına alınması için başvurmuştuk, eğer onu da aldırabilirsek inşallah Dikmen metrosunun da temelini atacağız. Ovacık'tan vazgeçtik. Ovacık'tan vazgeçmemizin sebebi Ulaştırma Bakanlığı'nın 2021-2022 yılında havaalanından Keçiören üzerinden gelecek metroda güzergah değişikliği yaptığı için oranın da projesini yapmıştık ama orayı biz kendi ihale kapsamımızdan çıkarttık. Zaten bildiğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığı yaptığı bu metroların parasını hepsini bizden alıyor. Dolayısıyla metroyu kim yaptı sorusu biraz karışık. Çünkü bizden önce yapılan metroların tümünün borcunu biz altı sene içerisinde ödemiş olduk. Dikmen Metrosu ve Koru Yaşamkent'in inşallah hemen ihalesini yapıyoruz. Dikmen Metrosu'nunkini de SİNPAŞ'a kadar gidecek, inşallah yatırım programına aldırırsak onun da ihalesini çıkacağız."

"NATO ZİRVESİ'NİN ANKARA'NİN TANITIMI AÇISINDAN OLUMLU YÖNÜ VAR"

Yavaş, "NATO Zirvesi'ne artık sayılı günler kaldı. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Bu kapsamda belediyenin de yoğun çalışmaları var. Özellikle yol güzergahlarında kaldırımlarda çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalara ilişkin bir bilgi verebilir misin?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Belediyemizin hemen hemen bütün birimleri bu çalışmada yer alıyor. Tabii bunların bir kısmı belki zirveden sonra sökülecek ama kalıcı olarak düzenlenen yerler var. Çünkü bizim bazen ana caddeler üzerinde asfalt atmakta zorluğumuz vardı. Çünkü emniyet trafik nedeniyle izin vermiyordu. Bu vesileyle birçok iyileştirmeyi yapıyoruz. Zaten okullar kapandıktan sonra, zirveden sonra yoğun bir şekilde asfalt çalışmasına da başlayacağız. Yapılan şeylerin birçoğu Ankara için yapıldığından olumlu buluyoruz. İnşallah bir diğer tarafı da şu, maalesef toplantıların birçoğu hep İstanbul'da tercih ediliyor. Kongreler dahil her şey İstanbul'da yapılıyor. Ankara'nın da en azından bu NATO Zirvesi ve bazı spor müsabakaları derken artık toplantıların Ankara'da yapılmasının olumlu yönü var. Ankara'nın tanıtımı açısından olumlu yönü var. Bu yönüyle de çok olumlu buluyoruz toplantının Ankara'da yapılmasını."

Yavaş, "Asılacak tabelalar için Cumhurbaşkanlığı'nın, sizden bir ihaleye çıkılması istendiği ve o tabelalar için 900 milyona yakın bir para harcanacağı yani iki günde çöp olacağı söyleniyor nasıl değerlendirirsiniz" denilmesi üzerine, "O konuda bilgim yok. Bizim genel şirketlerimiz dahil bütün daire başkanlarımız her gün toplantıya gidiyorlar. Yapılacak işlere bakıyorlar ama o konuda bilgim yok" dedi.

"Yapılan çalışmalara ilişkin harcamalar belediyenin kasasından mı yoksa NATO bütçesinden mi harcanacak? Buna ilişkin harcamalar kimin bütçesinden çıkacak?" sorusunu Yavaş, "Bittikten sonra faturalarını gösterelim. Herkes görsün" diye yanıtladı."

"ZENGİN MALI ZÜĞÜRDÜN ÇENESİNİ YORAR"

Yavaş, siyasete ilişkin soru sorulmak istenmesi üzerine, "Bugünün gündemi bu. Ama ben şunu söyleyeyim, her gün televizyonda bir şeyler söyleniyor. Ama onlar onları konuşurken ben voleybol maçı izliyordum. Yani böyle bir gündemimiz yok. Ankara'ya verdiğimiz sözler var. Gündemimiz Ankara. Hep söylüyorum, fol yok, yumurta yok, seçim yok, bir şey yok, herkes kendi kendine bana pay biçiyor. Ben açıkça herhangi bir gelişme olursa, yapacağınız bir şey olursa bunları net bir şekilde bir yazılı açıklamayla hepinize duyururum. Yorum yapanlar da hani zenginin malı züğürdün çenesini yorar gibi kendi kendilerini yoruyorlar. Açıklamamız gereken bir şey olursa zaten açıklayacağız. Her şeyimiz şeffaf. Her şeyi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ SEÇMENLERİNE HESAPLARINI VERİRLER"

CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye transferleriyle ilgili soru üzerine Yavaş, "Artık o konuda konuşmayacağım. Sonuçta 2024 yılında bir seçim yaşanmıştır. Ankaralı yaptığımız hizmetlere yüzde 60'ın üzerinde oy vermiştir. Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar kendi seçmenlerine hesabını verir. Bizim bir kaybımız bu manada yok. Çünkü Ankara halkı beş yıllık çalışmalarımızın sonunda Türkiye birincisi yaparak bizi mükafatlandırmıştı. Ben kendilerine şükran duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.