Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Seçildi

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin genel kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa seçildi.

Pendik'te bir otelde yapılan genel kurulun divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptı.

Genel kurulda, aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yarıştı.

Mansur Yavaş, oylama öncesi basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bu birliğe Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde kurucu üye olduğunu söyledi.

Birliğin kurulduğu günden bu yana güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Yavaş, "Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını ben hem Beypazarı'nda gördüm, Ankara'da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor." dedi.

"CHP'nin yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır aday bile çıkartmazdım"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ise kentinin dünyanın en tarihi şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, bu sebeple aday olduğunu anlattı.

Hatay ve Türkiye'nin tarihi eserlerini ayağa kaldırmak istediklerine dikkati çeken Öntürk, şunları kaydetti:

"Bu işin biraz siyasetin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarih, kültür, medeniyetler şehri olan bir şehir yerle bir olmuş. Ben CHP'nin yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır, aday bile çıkartmazdım. Çünkü bu siyaset üstü bir konu ama maalesef işi siyasete döküyorlar. Başkan seçildikten sonra bu görevin Hatay'a yakışır olduğunu düşünmüştüm. CHP'li belediye başkanı arkadaşlarımızla da görüştük ve onlar da makul buldu. Maalesef CHP Genel Merkezi aday çıkarttı. Bizim yaşadığımızı hiçbir yer yaşamaz inşallah. Ankara'nın böyle bir ihtiyacı yok. Şükürler olsun, Ankara dimdik ayakta. Antakya'mızın, Hatay'ımızın yerle bir oluşunda burada siyaset güdülmemeliydi."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da meclis toplantısına katılarak oy kullandı.

İmamoğlu, burada basın mensuplarına, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek "Mansur Yavaş Başkanımızın ve değerli heyetinin Tarihi Kentler Birliğinde iz bırakacağına eminim. İnşallah güzel bir dönem olur." dedi.

Konuşmaların ardından 716 geçerli oydan 495'ini alan Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ise 221 oy aldı.