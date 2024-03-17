Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi\'nin açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılışta yaptığı konuşmada, gazilere ve ailelerine olan borçlarını ödeyemeyeceklerini ancak en azından rahat bir ortam sağlamak için çaba göstereceklerini belirtti.

17.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:10
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı.Yavaş, "Yani kelimeler, sözler, borcumuzu şu şekilde ödeyebiliriz demeye kifayet etmiyor. Elbette ödeyemeyeceğiz. Ama en azından sizler bu mekanlarda rahat ettikçe, sıkıntı çekmedikçe bizler en azından vicdanımız biraz daha rahat yaşayacağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Gençlik Parkı'nda bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışını yaptı.

Yavaş açılışta şunları söyledi:

"Bu 1915 yılında kurulan ve 23 bin üyesi olan Türkiye'nin en köklü ve kamu yararına Gazi Şehit Derneği. Daha önce de Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisi'ni açtık. Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ilk kez bizim dönemimizde kuruldu. Düzenli olarak bu şubemiz, şehit yakınlarını ziyaret ediyor, onların taleplerini alıyor.

Umuyorum burası inşallah idare eder sizi. Burası mekan olarak da sizler için en azından aileler geldiği zaman yazın daha rahat ve görsel güzelliği olan bir yer. Bir de ayrıca biliyorsunuz burası Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat başında durup yakınen nezaret ettiği Gençlik Parkı. Bu yönüyle de çok çok anlamlı.

Hayırlı uğurlu olsun. Konaklama talebini biz derhal ele alabiliriz. Yani kendi tesislerimizde yer varsa oradan kontenjan açmak suretiyle. Ben onu bizim sosyal hizmetler dairesi ile görüşeceğim. Elimizde olan bir tanesi de seçimi beklemeden hemen tahsis ya da kullandırmaya yönünde size destekte bulunabiliriz.

"BİZLER, BU ÜLKE İÇİN CANINI VERMİŞ İNSANLARA VE AİLELERİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Bizler bu ülke için canını vermiş insanları ve ailelerine o kadar şey borçluyuz ki bunlar hiçbir şey. Yani özellikle gazilerimizin şu anda hala yaşadıkları ortam itibarıyla kendilerine tabii ki sonuna kadar destek olmak zorundayız. Yani kelimeler, sözler, borcumuzu şu şekilde ödeyebiliriz demeye kifayet etmiyor. Elbette ödeyemeyeceğiz. Ama en azından sizler Bu mekanlarda rahat ettikçe sıkıntı çekmedikçe bizler en azından vicdanımız biraz daha rahat yaşayacağız."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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