Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

13.10.2025 17:19
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarla yapılan yemekten zehirlenen pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eşi Zeynur Salman (54) ile ormandan topladıkları mantarla yaptıkları yemekten zehirlenip hayatını kaybeden, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman (62), son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da Kavacık Mahallesi'nde dün bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sıralarında fenalaştı.

YEDİĞİ MANTAR SONU OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ertuğrul Salman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salman'ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

