Maraş 18 Cevizi, 25 Ülkede İlgi Görüyor

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi'nin girişimleri sonucunda tescil edilen "Maraş 18" cevizi, Türkiye'nin yanı sıra 25 ülkeden de ilgi görüyor.

KSÜ Islah Programı kapsamında ıslah edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığınca tescili gerçekleştirilen "Maraş 18" cevizi, iriliği, tadı, aroması ve iç oranındaki yoğunluğuyla yurt içinde ve dışında tercih ediliyor.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta 1994 yılında başlattıkları çalışma kapsamında "Maraş 18"in 2009'da Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendiğini ve milli çeşit listesine alındığını hatırlattı.

Bu türün üreticiler tarafından en çok tercih edilen ceviz türü olduğunu vurgulayan Sütyemez, tescil çalışmalarının ardından dağıtımı ihale ile özel bir firmaya devredilen çeşidin 15 yıl gibi kısa bir sürede başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 25 ülkeye yayıldığını ifade etti.

Sütyemez, "Maraş 18"in Türkiye'de neredeyse tüm illerde yetiştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da başta Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya'da, diğer taraftan Orta Doğu ve doğu ülkelerinde Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan hatta Rusya dahil toplamda 25 ülkede üretilip dağıtılmakta ve oranın halkı tarafından da tüketilmektedir. "Maraş 18" ceviz çeşidi, üniversitemizin adını tüm Türkiye'de bir marka konumuna getirdiği gibi dünyada da yerli bir ceviz çeşidi olarak yolu hızla devam ediyor."

Yurtiçindeki üretiminin 20 bin tonu aşması bekleniyor

Verim kalitesinin de yüksek olduğunu belirten Sütyemez, Türkiye'de hasat döneminin yeni sona erdiğini geçen yıl 15 bin ton civarında olan hasadın bu yıl 20 bin tonu aşacağına inandığını ifade etti.

Sütyemez, Mersin ve Manisa'da 300-350 dönüm civarında büyük bahçeler kurulduğunu belirterek, "Bu bahçelerden de artık ürünler elde edilmeye başladı. Yakın bir gelecekte bu 20 bin tonların 50 binlere çıkacağını söyleyebilirim. Ayrıca şunu da vurgulayabilirim Maraş 18 Türkiye'de üretilen yerli ceviz çeşidi içerisinde en fazla üretilen lider konumundadır." diye konuştu.