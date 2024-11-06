Mardin'de 1994'te şehit edilen öğretmenler anıldı - Son Dakika
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Mardin'de 1994'te şehit edilen öğretmenler anıldı

Mardin\'de 1994\'te şehit edilen öğretmenler anıldı

MARDİN'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçlarının önü kesilerek şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

06.11.2024 14:13
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MARDİN'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçlarının önü kesilerek şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçları durdurularak şehit edilen öğretmenler Mehmet Zeki Ödük, Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan için kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anma töreni düzenlendi. Belediye konferans salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Başsavcı Serkan Şahbaz, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Coşkun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİT YILDIZ'IN ANNESİ İLE RÖPORTAJ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Törende şiirler ile şehit öğretmenlerin öz geçmişleri okundu, ardından hazırlanan oratoryo sunuldu. Öğretmenler de 'Mağusa Limanı' isimli türküyü seslendirdi. Daha sonra Şehit Ali Yıldız'ın annesi ile yapılan röportaj izlendi. İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'ın yaptığı duanın ardından şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi gezildi.

'BİZLER BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE BU EĞİTİM IŞIĞI ASLA SÖNMEYECEK'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, "Ülkemizin, özellikle bölgemizin ve milletimizin kalkınmasını, ilerlemesini, gelişip güçlenmesini istemeyen hain güçler, bundan tam 30 yıl önce 5 Kasım 1994 tarihinde devreye girerek öğrencilerimize ışık olmaya, yol göstermeye çalışan öğretmenlerimizi hunharca katletmişlerdir. Fakat bizler burada olduğumuz sürece bu eğitim ışığı asla sönmeyecek; öğrencilerimize yol göstermeye, onlara iyiyi, doğruyu, vatan ve millet sevgisini öğretmeye devam edeceğiz. Bu hain güçlerin emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimize anlatmaya devam edeceğiz. 'Ben öğretmen oldum' diye haykıran, 'Bayrağımın dalgalandığı her yere giderim' diyen aziz şehitlerimizin yarım kalan sözleri sanmayın ki unutulacak. Binlerce Ali, binlerce Erol, binlerce Mahmut, binlerce Mehmet Zeki aynı heyecanla, aynı inançla ve aynı azimle öğretmen olacak, asker olacak, polis olacak, cehaletin karşısına ve terörün karşısına dimdik dikilecektir" dedi.

Haber ve Kamera: Mehmet Halis Nayıfoğlu/MARDİN

Kaynak: DHA

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