Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Mardin\'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
04.06.2025 13:02
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Akkoyun, bu kapsamda mayıs ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını belirtti.

Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akkoyun, "Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 13 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 37 silah ile 3 bin 980 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, ülkenin güvenliği, huzur ortamının devamı için düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 59 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 5 kişinin yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu madde girişini engellediğini ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi için vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde mayıs ayında toplam 97 operasyon düzenlenmiş, 115 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda toplumsal bilinç sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Valiliğimiz koordinesinde Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından geçen ay 13 bin 679 olmak üzere bugüne kadar toplam 116 bin 122 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir."

Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında mayıs ayında 82 operasyon düzenlenerek 112 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Akkoyun, huzur ve güven uygulamaları kapsamında geçen ay aranan 562 kişinin yakalandığını anlattı.

Siber suçlar kapsamında düzenlenen 5 operasyonda yakalanan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını belirten Akkoyun, trafik denetimlerinde geçen ay 1270'i okul servisi olmak 129 bin 733 aracın denetlendiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Akkoyun, "Gönül coğrafyamızın kanayan yarası Gazze'de yaşanan acıları da yüreklerimizde hissediyoruz, İsrail zulmünün sona ermesi Filistin'de barış ve huzurun hakim olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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