Mardin'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Mardin'de Bayram Yoğunluğu

Mardin\'de Bayram Yoğunluğu
21.03.2026 11:33
Mardin, 'Uzak Şehir' dizisi sayesinde Ramazan Bayramı'nda yoğun turist ilgisiyle doldu.

MARDİN'de, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin de etkisiyle Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerindeki otelin doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin, özellikle Kanal D ekranlarında her pazartesi yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisiyle de son dönemde turistlerden yoğun ilgi görüyor. Ramazan Bayramı'nda ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi, rotasını medeniyetler şehri Mardin'e çevirdi. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin bulunduğu kentte; tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı'nda yoğunluk oluştu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı.

'TATİLLE MARDİN ÇOK CİDDİ TALEP ALDI'

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, tatille birlikte kente çok ciddi talep olduğunu belirterek, "Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Mardin çok ciddi talep aldı. Otellerimizdeki doluluk oranımız yüzde 99'larda diyebiliriz. Mardin'de dizi çekimleri ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin etkisiyle sadece Mardin değil, bütün bölgede; Diyarbakır, Batman, Urfa gibi illerimizde de doluluk oranları yükseldi. Mardin, özellikle uzak doğu ülkelerinde de ciddi talepler almaya başladı" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ KATKI SAĞLADI'

Gürgör, terörün olduğu yerde turizm olmayacağını ifade ederek, "O açıdan 'Terörsüz Türkiye' süreci sadece Mardin'e değil bölgeye çok ciddi manada katkı sağlamıştır. Biz bu bölgede olmaktan çok mutluyuz. Gelen misafirlerimiz de çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Kiliseleri, camileri çok rahat bir şekilde gezip eğlenebiliyorlar. Mardin'e her gelen kendinden bir parça görüyor. Mardin 4 dil konuşulan bir il, Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice konuşulan bir il. O açıdan Mardin'e bakıldığında barışın mozaiği, her kesimden yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir halk topluluğu var. Bu konuda çok şanslıyız. Bu şansımızı gelen misafirlerimizle de paylaşıyoruz" diye konuştu.

'MARDİN'E İLGİ ARTIYOR'

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar da geçen yıl turizm alanında çok güzel bir yıl geçirdiklerine dikkat çekerek, "Mardin'e ilgi her geçen sene artıyor. Geçen yıl çok güzel bir yıl geçirdik, bu yıl için de gerekli tüm hazırlığımızı yaptık. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Tüm turizm paydaşlarımızın güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

'MARDİN'İN GEZİLECEK ÇOK YERİ VAR'

İstanbul'dan Mardin'e arkadaş grubuyla gelen Murat Örük ise "Mardin çok güzel, tarihi olarak çok güzel, yemekleri çok güzel, kahvesi çok güzeldir. Biz bayramda gezmeye geldik, gezilecek çok yer var ve gezmeye devam ediyoruz" dedi.

Yine İstanbul'da gelen Süleyman Akdoğan da "Mardin'e geziyoruz, havalar çok güzel, İstanbul'a göre çok soğuk değil. Gelmek isteyen gelebilir" ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Şah Hazar ise gelen misafirlerin özellikle yöresel ürünleri tercih ettiğini ve çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
