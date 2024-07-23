Mardin'de bir kadın, taburcu olduğu gün eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Mardin'de bir kadın, taburcu olduğu gün eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mardin\'de bir kadın, taburcu olduğu gün eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mardin'de bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, hastaneden taburcu olduktan sonra eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sanık, duruşmada uyuşturucu madde aldığını ve kendini kaybettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

23.07.2024 20:17
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MARDİN'de bir kız çocuğu dünyaya getiren eşi Vatfa Ecevit'i (25), hastaneden taburcu olduğu gün 17 bıçak darbesiyle öldüren ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanan Mehmet Şiyar Ecevit (28), açılan davanın ilk duruşmasında "Olay günü eşimle tartıştım, sonra evden çıkıp uyuşturucu madde kullandım. Eve döndükten sonra tartışmaya devam ettik. Sonra kendimi kaybettim, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Olay, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak'ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, aynı zamanda akrabası olan eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından çıkan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit'in annesi de elinden yaralandı. Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda17 bıçak darbesi olduğu belirlenen Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak dava açıldı.

Olayla ilgili Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ecevit SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden duruşmaya katılırken, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Kadın Hakları komisyonları ile taraf avukatları ve merhumun annesi Vehbiye duruşma salonunda hazır bulundu.

'UYUŞTURUCU ALDIM, KENDİMİ KAYBETTİM, PİŞMANIM'

SEGBİS üzerinden savunmasını yapan sanık Ecevit, olay anında uyuşturucu madde aldığını iddia ederek, "Olay günü eşimle tartıştım, sonra evden çıkıp uyuşturucu madde kullandım. Eve döndükten sonra tartışmaya devam ettik. Sonra kendimi kaybettim, pişmanım" dedi. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de savcının talebini onaylayarak, duruşmayı 30 Eylül Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme heyeti, ayrıca gelecek duruşmaya sivil toplum kuruluşlarının katılma talebini de reddetti.

'KADIN KATLİAMI 'GELİYORUM' DİYOR'

Duruşması sonrası açıklama yapan Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Seher Acay, "Kardeşimiz Vatfa Ecevit, 17 yerinden bıçaklanarak katledildi. Bizler bugün Vatfa'yı temsilen buradayız, ama söylemek istediğimiz başka bir husus var ki, o da kadın katliamı 'geliyorum' diyor. Ölüm 'geliyorum' diyor ama mahkemeler bunu görmüyor. Bu duruşmada da gördük, failler ve sanıklar bildiğimiz gibi. 'Bilinç dışıydı' diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor. Bu cezasızlık politikası devam ettiği sürece bunları çok daha fazla konuşmak zorunda kalacağız. Biz bunlara sesiz ve duyarsız kalmamalıyız" diye konuştu.

Vatfa Ecevit'in annesi Vehbiye Ecevit'in ise açıklama sırasında ayakta durmakta zorluk çektiği, yere oturarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Kaynak: DHA

Mardin, Şiyar, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de bir kadın, taburcu olduğu gün eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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