Mardin'de, Çanakkale şehitleri anıldı

MARDİN'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Memur Sen Başkanı Abdulselam Demir ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, cumhuriyetin ikinci asrında 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefi ve Çanakkale ruhuyla her alanda hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğini söyledi. Program, şiir dinletisi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

DERİK'TE ANMA PROGRAMI

Derik ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde başlayan anma etkinlikleri, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programa Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. Programda öğrencilerin hazırladıkları 'Çanakale geçilmez' gösterisi sergilendi, koro ve şiirler okundu. Ardından, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. (DHA

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,