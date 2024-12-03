Mardin'de Engellilere Yönelik Destekler Artıyor - Son Dakika
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Mardin'de Engellilere Yönelik Destekler Artıyor

Mardin\'de Engellilere Yönelik Destekler Artıyor

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2024 yılında 11 bin 810 engelli bireye evde bakım hizmeti için 955 milyon TL ödeme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, etkinlikler düzenlenerek engelli bireylerin toplumsal yaşamda yer alması teşvik ediliyor.

03.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "2024 yılında 11 bin 810 özel gereksinimli hemşehrimize evde bakım hizmeti için 955 milyon 872 bin 354 TL ödeme yapılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sadece bugün değil her gün siz değerli engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edecektir dedi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Engelli bireylerin seslendirdiği türkülerin ardından etkinlik, Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının gösteri müsabakası ile devam etti. Etkinlikte Vali Akkoyun, katılımcılarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Etkinlik, tıbbı malzeme dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

'ULAŞIMA 1 MİLYON 302 İN 750 TL ÖDEME YAPILDI'

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde 2024 yılında 11 bin 810 özel gereksinimli hemşehrimize evde bakım hizmeti için 955 milyon 872 bin 354 TL ödeme yapılmıştır. Engelli kimlik kartı alan 1272 hemşehrimizin şehir içinde ücretsiz ulaşımdan faydalanabilmeleri için 1 milyon 302 in 750 TL ödeme yapılmıştır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz 2024 yılında özel gereksinimli 1307 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek 181 hemşehrimizi özel sektörde işe yerleştirmiştir. Eğitimde özel gereksinimli çocuklarımıza özel imkanlar sunmaya devam ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2024 yılında okula gidemeyecek düzeyde olan 77 özel gereksinimli evladımıza 122 öğretmenimizle evde eğitim hizmeti vermekteyiz. 153 evladımız okula giderken özel eğitim servislerinden ücretsiz bir şekilde faydalanmaktadır. Mardin'imizdeki 10 özel eğitim okulunda 535 öğrencimiz ücretsiz şekilde eğitim görmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde 2024 yılında Özel Sporcular için Atletizm, Yüzme, Bocce ve Masa Tenisi branşlarında İl Şampiyonası müsabakaları yapılmıştır. Ayrıca 'Mutlu Çarşamba Projesi' kapsamında Masa Tenisi, Yüzme, Atletizm branşlarında il genelinde sportif faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hemşehrilerimizin gereksinimlerine göre manuel tekerlekli sandalye, havalı hasta yatağı ve beyaz baston gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sadece bugün değil her gün siz değerli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olmaya sizleri desteklemeye devam edecektir dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Engellilere Yönelik Destekler Artıyor - Son Dakika

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