Mardin'de Eski Sevgili Darbedildi, Tehditler Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin'de Eski Sevgili Darbedildi, Tehditler Devam Ediyor

Mardin\'de Eski Sevgili Darbedildi, Tehditler Devam Ediyor

Mardin'de B.A., eski sevgilisi Nazlı D.'yi bir alışveriş merkezinde darp etti. Nazlı D. ve ablası Mehtap D., darp ve tehdit iddialarıyla iki kardeşten şikayetçi oldu. Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, 6 aydır tehdit edildiklerini ifade etti.

11.12.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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MARDİN'de B.A.'nın eski sevgilisi Nazlı D.'yi (24) bir alışveriş merkezinde darbettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Nazlı D. ile B.A.'nın kardeşi F.A.'nın darbettiği ablası Mehtap D. (29), hem darp hem de tehdit edildikleri iddiasıyla 2 kardeşten şikayetçi olmuştu.

Kentte yaşayan Nazlı D., mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenemeyen B.A., 22 Temmuz'da bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Nazlı D.'yi darbetti. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre; şikayetini geri çekmesini isteyen B.A., Nazlı ile ablası Mehtap D.'yi tehdit etmeye başladı. 25 Kasım'da kardeşinin avukatı Gurbet Bilbay ile görüşen Mehtap D., çıkışta otomobiline binerken, B.A.'nın erkek kardeşi F.A.'nın saldırısına uğradı. Mehtap D.'nin şikayetçi olduğu F.A. da gözaltına alınıp, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

DHA'ya konuşan Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "6 aydır ben ve kız kardeşim, bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. Kız kardeşim, birkaç ay önce bir AVM'nin ortasında darbedildi. Şahıs, beni ve kardeşimi her gördüğünde tehdit ediyor. Bununla ilgili şikayetlerimiz var. Darp raporlarımız var ama kesinlikle hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Avukatımla görüşmeye gittim. Bu kişinin kardeşi benim aracıma binerek tehdit etti, darbetmeye çalıştı. Arabada, 'Bu sefer sizi uyarıyoruz, başka sefere başınıza başka kötü şeyler gelecek' dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından 'Kuşunlar havada uçuşacak, dışarı çıkarken dikkat edin. Sağınıza ve solunuza bakın' diye paylaşım yaptı. Kesinlikle bizim can güvenliğimiz yok. Adli süreci 6 aydır başlatmışız, fakat iddianame yazılmadı, mahkeme süreci başlatılmadı. Şikayetimizi geri çekmemiz için sürekli tehdit ediliyoruz. Öldüğümüz zaman mı sesimiz duyulacak? Kardeşimin can güvenliği yok. Kişinin benimle hiçbir sorunu yok, ona rağmen beni tehdit ediyor" dedi.

'BU İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİNİ DUYACAKSINIZ'

Kendisinin de tehdit edildiğini belirten Avukat Gurbet Bilbay ise "6 aydır uğraştığımız önemli sorun var. Bakın şüpheli AVM'nin ortasında müvekkilimi darbediyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Yetmiyor, avukatını ve ailesini tehdit ediyor ve tekrar tutuklanmıyor. Akabinde arabasında darbediliyor, tekrar tutuklanmıyor. İlla bu insanlar öldükten sonra mı tutuklanacak?" diye konuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan B.A.'nın 22 Temmuz'da AVM'de karşılaştığı Nazlı D.'yi darbettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, B.A.'nın kafede oturan Nazlı D.'nin yanına gelip önce tehdit ettiği, kafeden çıktıktan sonra arkasından hızla yaklaşarak tokat attığı görüldü.

Kaynak: DHA

Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Eski Sevgili Darbedildi, Tehditler Devam Ediyor - Son Dakika

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