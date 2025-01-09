20 yaşındaki genç "kirli okey takımı" kavgasında öldürüldü

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir kıraathanede dün akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kıraathane çalışanlarıyla müşteriler arasında başlayan tartışma kısa süre içinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sokağa taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Allak'ın cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

KAVGA "KİRLİ OKEY TAKIMI" MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi. Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.