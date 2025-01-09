20 yaşındaki genç "kirli okey takımı" kavgasında öldürüldü - Son Dakika
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20 yaşındaki genç "kirli okey takımı" kavgasında öldürüldü

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Mardin'de bir kıraathanede müşterilerle çalışanlar arasında "kirli okey takımı" meselesinden başlayan kavgada kan aktı. Silahlı ve bıçaklı kavgayı ayırmak isterken başından vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

09.01.2025 11:29  Güncelleme: 11:34
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir kıraathanede dün akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kıraathane çalışanlarıyla müşteriler arasında başlayan tartışma kısa süre içinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sokağa taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Allak'ın cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

KAVGA "KİRLİ OKEY TAKIMI" MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi. Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

20 yaşındaki genç "kirli okey takımı" kavgasında öldürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 20 yaşındaki genç 'kirli okey takımı' kavgasında öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aragorn:
    mk sizin okeyinizin sanki kendileri o masalardan temiz 47 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    resmen vahşilik bir can gitti 45 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yorumdakiler olayı bilmeden konuşmasın kimse kimseyi hoşuna öldürmez 1 37 Yanıtla
    Yaman Ayun:
    anlatta öğrenelim o zaman. anlatamıyorsa boş yapma burda. 1 0
  • res:
    Okey takımını sokmak lazım onlara şimdi 9 1 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    yakında kıraathaneler de kapanır en iyi çözüm kimse dışarı çıkmasın evinde otursun zaten olacağı o dışarsa zam çanavarı ve azrail geziyor salmayacaklardı bizim peşimizi bırakmıyor.. 6 1 Yanıtla
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