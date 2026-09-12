Mardin\'de "TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması" sona erdi

Mardin'de düzenlenen "TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması" tamamlandı.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde, Artuklu Fuar Alanı'nda 9 Eylül'de başlayan organizasyonda ülkenin farklı bölgelerinden gelen 410 öğrenciden oluşan 30 finalist takım, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla zorlu parkurda en yüksek puanı elde etmek için mücadele etti.

Yarışmada Gazi Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Teknomer Kara Muhafız takımı "en iyi takım ruhu", Konya Teknik Üniversitesi Kapsül Raclab Rover takımı ise "en iyi tasarım" ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren takımlar ise Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da açıklanacak.

Yarışma kapsamında düzenlenen kapanış töreninde konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların asırlar boyunca kardeşlik, huzur ve hoşgörü içerisinde yaşadığı Mardin'de ülkenin yarınlarını inşa edecek gençlerin heyecanına, azmine ve başarısına şahitlik etmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Asırlar boyunca ilme, hikmete ve düşünceye öncülük eden tarihi şehrin, bugün de gençlerin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleri, otonom sistemler, yazılımlar ve insansız araçlarla Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna katkı sunduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bundan asırlar önce bu topraklarda mekanik sistemler, otomasyon düzenekleri ve robotik mekanizmalar geliştiren büyük bilim insanı El-Cezeri'nin mirası, bugün gençlerimizin ellerinde yapay zekaya, sensör teknolojilerine, otonom sistemlere ve ileri mühendislik uygulamalarına dönüşmektedir. İşte TEKNOFEST'in ruhu tam da budur. Geçmişimizin ilim ve irfan mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturmak. Kendi teknolojimizi, yazılımımızı geliştirmek, yapay zekamızı tasarlamak ve en önemlisi, gençlerimize 'Sen yaparsın, sen başarırsın, Türkiye bunu başarır.' özgüvenini kazandırmaktır."

Mardin'de düzenlenen yarışmada 410 gencin azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Akkoyun, gençlerin geliştirdiği insansız kara araçlarının büyük emek ve takım ruhunun eseri olduğunu ifade etti.

Gençlerin kendi yazılım, yapay zeka ve otonom sistemlerini geliştirerek savunmadan sağlığa, tarımdan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağının altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu yarışmanın asıl kazananı, üreten, araştıran, geliştiren, mücadele eden ve Türkiye'nin geleceğine inanan bütün gençlerimizdir. İnanıyorum ki bugün kazanan, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Kendi teknolojisini üreten milletler, kendi geleceğini de kendi elleriyle inşa eder. Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi geleceğini inşa edecek güce, iradeye, birikime ve en önemlisi böyle bir gençliğe sahiptir. Ülkemizin son yıllarda savunma sanayisinden havacılığa, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda elde ettiği başarılar, Milli Teknoloji Hamlemizin ne kadar doğru ve önemli bir istikamet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan güçlü irade, gençlerimizin önünü açmış, onların hayallerini projeye, projelerini ürüne ve ürünlerini başarıya dönüştürebilecekleri büyük bir ekosistemin oluşmasını sağlamıştır. Bugün TEKNOFEST çatısı altında yarışan gençlerimiz, yarının teknoloji liderleri, mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacaktır. "

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise TEKNOFEST'in, bu yıl 50'den fazla yarışmaya 1,6 milyon yarışmacıya ve 97 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan, küresel bir etkinlik haline dönüştüğünü söyledi.

Milletin TEKNOFEST'i bağrına bastığını, yarışmalarda kazananların olduğunu ancak kaybedenlerin bulunmadığını dile getiren Akyol, TEKNOFEST'in teknoloji geliştiren, takım çalışması yapan, sorunlara çözüm üreten ve özgüveni yüksek nesiller yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Gençleri geleceğe hazırlamak için yarışmaları her yıl büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini anlatan Akyol, "Bugün burada tehdidi değil, teknolojiyi, korkuyu değil, gençlerimizin hayallerini, TEKNOFEST kuşağı ile geleceğin Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimizi konuşmak, geleceğin Türkiye'sinin de teminatıdır." dedi.

Akyol, bu coğrafyanın geçmişte önemli bilim insanları yetiştirdiğini, TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği robot, uydu ve yapay zeka teknolojileriyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracağını ifade etti.

TEKNOFEST'te yarışan gençlerin gelecekte ASELSAN gibi önemli kuruluşlarda görev alabileceğini veya kendi şirketlerini kurarak dünya çapında başarılara imza atabileceğini belirten Akyol, şöyle konuştu:

"Çok da uzağa gitmeden bir örnekle taçlandırmak mümkün. Bundan 50 yıl önce, 1975 yılında, ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etme duygusuyla hareket eden 4 mühendisin kurduğu ASELSAN, bugün 15 bin çalışanı ve Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumuna yükselmiş, artık dünya çapında bir şirkete dönüşmüştür. Milletimize hizmet ettiği gibi dünyaya da yaptıklarıyla adım adım damga vuran bir konuma gelmiştir. Bu, milletimizin başarısıdır. Bu TEKNOFEST kuşağı, bunu daha da yukarı ve ileri taşıyacak, dünya çapında işleri hayata geçirecek nice projeleri yürütecek kuşaktır. Bugün burada yetişecek arkadaşlarımızla Türkiye'nin Çelik Kubbe'sini inşa etmeye, en kritik ulaşım ve sağlık teknolojilerini geliştirmeye, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm harp silah sistemlerini geliştirmeye, insanlığa hizmet edecek bütün sivil teknolojileri üretmeye ve bunları artık dünya çapında ürünlere dönüştürmeye sizlerle devam edeceğiz. Bunun bir başlangıç olduğunu, bu kuşaklarla birlikte Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ilan etmekten onur duyuyorum. Hedefimiz tam bağımsız, güçlü ve teknoloji üreten bir Türkiye'dir."

Akyol, TEKNOFEST'in hayata geçirilmesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere T3 Vakfı, Selçuk Bayraktar, kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür ederek, gençlerle Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun ve Akyol, 2 takıma ödüllerini verdi, yarışmacı gençlerle fotoğraf çektirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin, T3 Vakfı Mardin Sorumlusu Emine Eryağma, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.