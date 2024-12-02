Mardin'de Terörle Mücadele Operasyonları: 87 Gözaltı, 16 Tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de Terörle Mücadele Operasyonları: 87 Gözaltı, 16 Tutuklama

Mardin\'de Terörle Mücadele Operasyonları: 87 Gözaltı, 16 Tutuklama

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kasım ayı operasyonlarında toplam 87 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 16'sının tutuklandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

02.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, PKK ve FETÖ başta olmak üzere Kasım ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 87 kişiden 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Vali Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilik binasında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 87 kişiden 16'sının tutuklandığını aktardı.

'ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ'

Vali Akkoyun, ana hedeflerinin vatandaşın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek olduğunu ifade ederek, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Kasım ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 32 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 87 kişiden 16'sı tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 11 operasyon düzenlenmiş olup 16 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 14 uzun namlulu silah, 47 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 20 kilogram el yapımı patlayıcı ve 292 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'SINIRI GEÇMEYE TEŞEBBÜS EDEN 3 ŞAHIS YAKALANDI'

Mobil Göç Aracı sayısının 2'ye çıkarıldığını aktaran Akkoyun, "Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kasım ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 46 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 3 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ARANAN 418 KİŞİ YAKALANDI'

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 108 operasyonun düzenlendiğini kaydeden Vali Akkoyun, toplamda 136 kişi hakkında işlem yapıldığını, 29 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 10'nunun da tutuklandığını söyledi. Akkoyun, şunları söyledi:

"Yine kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Kasım ayı içerisinde 28 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 40 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Kasım ayında içerisinde aranan toplam 418 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele, suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 12'si tutuklanmıştır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Terörle Mücadele Operasyonları: 87 Gözaltı, 16 Tutuklama - Son Dakika

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