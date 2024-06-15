Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 5 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumu ise ağır.

15.06.2024 09:59
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile tır, Mardin- Şanlıurfa kara yolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) ve Damla Ü. (7) ile 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 5 Yaralı - Son Dakika
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