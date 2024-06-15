Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Bebek, 2 Çocuk, 5 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile tır, Mardin- Şanlıurfa kara yolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) ve Damla Ü. (7) ile 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.