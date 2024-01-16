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Mardin'de TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika
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Mardin'de TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren anne ve kızı toprağa verildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülsüm Kaya ve kızı Beren Nisa hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, TIR şoförünün kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı ortaya çıktı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. Gülsüm Kaya ve kızı Beren Nisa'nın cenazeleri, yapılan törenin ardından yan yan toprağa verildi.

16.01.2024 - 08:18,
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Gülsüm Kaya (40) ve kızı Beren Nisa (10), yan yan toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, TIR şoförünün kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artuklu Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya (24) yönetimindeki 34 SP 2170 plakalı otomobile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı çimento yüklü TIR çarptı. Kazada, Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları Aysima ile Beren Nisa Kaya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülsüm Kaya ile kızı Beren Nisa kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.

CENAZEYE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan anne kızının cenazeleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'ne getirildi. Gülsüm Kaya ile kızı Beren Nisa, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Salih Mezarlığı'nda yan yan toprağa verildi. Cenazeye ambulansla getirilen Fatih Kaya da eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı.

Cenazeye Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı. Hastanede tedavisi süren Aysima Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mardin istikametinden gelen TIR'ın kırmızı ışıkta geçip, Kızıltepe ilçesi yönünden gelen Fatih Kaya yönetimindeki otomobile yan yola girerken çarptığı görüldü.

TIR şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Mardin\'de TIR\'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren anne ve kızı toprağa verildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mardin'de TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de TIR'ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren anne ve kızı toprağa verildi - Son Dakika
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