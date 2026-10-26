Mardin Derik'te çarpışan iki otomobilde 1'i bebek 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Derik'te çarpışan iki otomobilde 1'i bebek 6 kişi yaralandı

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Mardin Derik\'te çarpışan iki otomobilde 1\'i bebek 6 kişi yaralandı
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Mardin Derik\'te çarpışan iki otomobilde 1\'i bebek 6 kişi yaralandı
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Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde çarpışan iki otomobilde 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 yaşındaki Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Bayraklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 HE 365 ve 01 ATT 432 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Y.T., Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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