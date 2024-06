Mardin Ovası'nda Hububat Hasadı Başladı

Güncel

TÜRKİYE'de hububat ve bakliyat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük Mardin Ovası'nın yüzde 75'lik kısmına ekilen arpa ve buğdayda hasat başladı. Geçen yıla oranla yağışların fazla olması çiftçileri memnun ederken, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Bu sene çok rahat diyebiliriz ki, ilkbaharda yağan yağmurlardan dolayı son yılların en bereketli ve verimli senesini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hububat ve bakliyat alanındaki önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönümlük verimli araziye sahip Mardin Ovası'nda yüzde 75'lik bölüme ekilen arpa ve buğdayda hasat başladı. Bu yılki yağışlarla yüzü gülen çiftçiler mahsulden geçen yıla oranla verim artışı beklerken, toplanan ürünler, kamyonlara yüklenip, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülmeye başlandı. Burada tüccarlara satılan ürünler de Türkiye'nin dört bir yanına gönderilip sanayicilerin ihtiyacı karşılanıyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nın Mezopotamya'nın kalbinde yer aldığını ifade ederek, "En verimli topraklara sahip olan bu ovada buğday, arpa hasadı başladı. Bu sene çok rahat diyebiliriz ki, ilkbaharda yağan yağmurlardan dolayı son yılların en bereketli ve verimli senesini yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK'

Mardin Ovası'nda tarıma elverişli 3 milyon 3 bin dönüm arazi olduğunu söyleyen Öter, "Bunun 600-700 bin dönümü bağ, bahçe, fındık, fıstık ve sera olarak kullanılırken, hububat ve bakliyat alanında ise 2 milyon 600 bin dönüm kullanılıyor. Biz bu sene 1,5 milyon tonun üzerinde buğday rekoltesi bekliyoruz. Çiftçi girdi maliyetleri altında eziliyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Şu an hasadı yapılan buğday, birinci sınıf makarnalıktır. Dünyanın en kaliteli buğdayıdır. Bu buğdaydan dünyada coğrafi işaretler alan bulgurlar üretiliyor. Bu kaliteli buğday, 20-25 gün önce tonu 11 bin 500 liraydı, bu buğday Hububat Ticaret Merkezi'mizde satışa sunuldu ve 10 bin 100 liraya satıldı. Yüzde 10 fiyat düşüşü var. Ekmeklik buğday da 10 bin 800 liraydı, şu an tonu 10 binin altına düşmüş. Bu şekilde giderse çiftçi büyük zarar eder. Verim güzel ancak çiftçinin girdi maliyetleri çok yüksek. Yetkililerin bunu bilmesi gerekir. Buğday üretimi için lazım olan gübre, ilaç, tohum, mazot gibi gerekli olan kalemler çok rahat şekilde zamlanabiliyor ve buğdaydan da elde edilen gıda tüketim maddelerine de zamlar yapılarak pahalanıyor ama buğday hep yerinde sayıyor. Biz hasadın başında yetkililere sesleniyoruz; bir an önce açıklanması beklenen fiyatın, çiftçiyi koruyacak ve mutlu etmesi gerekir. Verilecek fiyat çiftçinin beklentisini karşılamazsa da mutlaka ek desteklerin sağlanması gerekiyor. Bir kere her şeyden önce çiftçinin kullandığı mazot başta olmak üzere gübre ve tohumda vergilerin sıfırlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'HASAT ÇOK BEREKETLİ BAŞLADI'

Çiftçi Adnan Tugay ise 2024 yılının ilk buğday hasadını yaptıklarını ifade ederek, "200 dönümde buğday ekmişim, şu an hasadını yapıyorum. Bu sene yağmurlar çok iyi geçti, iyi verim bekliyoruz inşallah" dedi.

Hububat Ticaret Merkezi esnafından İzzettin Denktaş ise "Maşallah bu sene verimler çok iyidir, çok bereketli bir hasat başladı. Tek sıkıntımız, fiyatlardır. TMO'nun bir önce fiyat açıklamasını bekliyoruz. Çiftçinin de korunması lazımdır, devletimizden de bunu bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,