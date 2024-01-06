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Mardin Ovası'nda Mısır Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Mardin Ovası'nda Mısır Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Mardin Ovası'nda mısır hasadı, yağış nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. Sadece Mardin'de 2 milyon ton rekolte bekleniyor. Mısır, ülkenin mısır ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor.

06.01.2024 - 20:43,
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TÜRKİYE'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nda 1 milyon dönüm alanda buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ekilen mısır hasadı, yağış nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, sadece Mardin'de 2 milyon ton rekoltenin beklendiğini ifade ederek, Konya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay gibi illerimiz, ülkenin mısır ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Eğer hiç ihraç etmezsek, şu an kendi üretimimiz ülkemizin mısır ihtiyacının tamamını karşılıyor. Mardin Ovası'nda mısır hasadında bereket yılı yaşanıyor dedi.

Türkiye'nin hububat ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nda buğdaydan sonra, 1 milyon dönüm alanda ikinci ürün olarak mısır ekildi. Yağış nedeniyle bir süre ara verilen mısır hasadı, yeniden başladı. Geçen yıla göre yüksek verim elde edilen ve bereket yılı yaşandığı mısırın hasadının sonunda 2 milyon ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Hasadı yapılan ve Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne getirilerek ambarlarda muhafaza edilen mısır, buradan da Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

'STRATEJİK ÜRÜN OLAN MISIRDA 2 MİLYON TON ÜRÜN ELDE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, mısırın stratejik bir ürün olduğunu, öneminin bilinmesi gerektiğini belirterek, Mısır hasadımız zamanında başladı. Buranın mısırı ikinci ürün olarak hasat ediliyor. Bu topraklar, dünyanın en verimli topraklarıdır. Önce buğday etkiliyor, Haziran'da buğday bitiminden hemen sonra mısır ekimi gerçekleşiyor. Mısırın önemini bilmemiz lazım, çünkü bir ülke ihtiyacıdır. Mardin'in Kızıltepe, Derik, Nusaybin ve Artuklu'da ilçelerinde hasadı süren mısırdan 2 milyon ton ürün elde edilmesini bekliyoruz. Yağ sektörü başta olmak üzere nişasta, irmikte ve hayvan yeminde kullanılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatının ton başına 6 bin TL olarak belirlemiş, çiftçi 5 bin 700'e satıyor. Bunun bin lirasından fazlası neme gidiyor. Çünkü hiçbir mısır, 20 nemin altında değil. Bu yüzden çiftçi 4 bin 700'e satmak zorunda kalıyor. Buda zarardır. Hükümetimizin gerekli düzenlemeleri yapması gerekir. Girdi maliyetleri konusunda destekleyici önlemlerin artırılmasını istiyoruz dedi.

'ÜLKENİN MISIR İHTİYACININ YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYORUZ'

Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, mısır hasadının çiftçiler başta olmak üzere ülkeye hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Önceki yıllarda ülkenin mısır ihtiyacı 9 milyon tondu, kendi üretimimiz olan 7 milyon tondan sonra yaklaşık 2 milyon ton dışarıdan ithal ediyorduk. Son 2-3 yılda bu ihtiyaç 7 milyon tona düştü. Bu yıl yaklaşık bir buçuk ton mısırı dış ülkelere ihraç ettik. Bunun yanında Rusya ve Ukrayna'dan ithal mısırlar gelmeye başladı. Konya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay gibi illerimiz, ülkenin mısır ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Eğer hiç ihraç etmezsek, şu an kendi üretimimiz ülkemizin mısır ihtiyacının tamamını karşılıyor. Mardin Ovası'nda mısır hasadında bereket yılı yaşanıyor. Mısır hasadı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsunö diye konuştu.

Mardin Ovası\'nda Mısır Hasadı Devam Ediyor
Kaynak: DHA
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