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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin insanlık dramını dünyaya duyurdukları için teşekkür etti ve tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 10:13,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, gazetecilik mesleğinin vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazetecilerin, vatandaşların doğru bilgiye erişmesi için önemli görevler ifa ettiklerini ve kamuoyunun haber alma ihtiyacını, toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde insani değerlere duyarlılık göstererek karşıladıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

" İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği işgaller karşısında insanlığın sesi ve vicdanı olma görevini üstlenen birçok gazeteci bu uğurda hayatını kaybetti ve yüzlerce basın çalışanı yaralandı. Dünyaya hayati bir iletişim koridoru açarken İsrail'in en kanlı vahşetlerinde hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle yad ediyorum. Her türlü riski göze alarak Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyuran, bu vahşet karşısında insanlığın sesi ve vicdanı olma görevini üstlenen medya mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Mardin'de ve ülkemizin dört bir yanında özveri ve gayretle çalışan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA
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