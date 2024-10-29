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Markete gidene çöp atan komşu

Markete gidene çöp atan komşu

Ordu'da Samet Zengin, alt komşusu Gülcan A.'nın evinin önüne çöp atmasını güvenlik kamerasıyla belgeledi.

29.10.2024 17:49
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ORDU'da kendisi hakkında asılsız ihbarlarda bulunup evinin önüne çöp attığını öne sürdüğü alt komşusu Gülcan A. (60) için defalarca suç duyurusunda bulunan, ancak sonuç alamayan Samet Zengin (35), çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Gülcan A.'nın çöp attığı anlar kameraya yansırken, Zengin, tekrar hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Samet Zengin hakkında, 2 yıl önce alt kata taşınan komşusu Gülcan A., iddiaya göre asılsız ihbarlarda bulunmaya başladı. Geçen süre içerisinde çok sayıda hakkında asılsız ihbarın yapıldığı Zengin, 10 kez suç duyurusunda bulundu. Zengin hukuki bir sonuç alamazken, bu kez de Gülcan A., ailenin kapısına çöp bırakmaya başladı. Haklı olduğunu kanıtlayamayan Zengin ailesi, çareyi, daire kapısının üzerine güvenlik kamerası takmakta buldu. Gülcan A.'nın defalarca daire önüne çöpleri fırlatıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'NE BULURSA KAPIYA FIRLATIYOR'

Evli ve 2 çocuk babası olan Samet Zengin, "Hanımefendi ilk taşındığında biz köydeydik; 3 ay boyunca köyde kaldık. İlk geldiği esnada evime durmadan polisler gelmiş ama bu durumdan hiç haberim yoktu. 3 ay sonra eve döndüğümde komşularım, 'Evinize polisler geldi, bilginiz var mı?' diye sordu. Merak edip karakola gittim. Meğer ses şikayeti varmış. Biz evde yokken 20-30 defa polis kapıma ses şikayeti nedeniyle gelmiş. Sonrasında, durumu hanımefendiye sormak istedim, ama bize bağırıp çağırarak terlikle kovalamaya kalktı. Bunun üzerine eşine sorduk, o da 'Eşim biraz rahatsız, sıkıntıları var, bizi biraz idare edin, kusura bakmayın' dedi. Bir yıl boyunca hanımefendiyi idare etmeye çalıştık, kapıma yine polisler gelip gitti. Ancak en sonunda, çocuklarımı merdivende sıkıştırmaya başladı, onlara küfür ve hakaret etti. Bu olaydan sonra mahkemeye başvurduk, ancak bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir ceza da almadılar. Daha sonra kapıma bir şeyler atmaya başladı. Fındık kabuğu, ceviz kabuğu, mandalina, patates, çay, eline ne geçerse atıyor. Balkondan balkonuma bir şeyler fırlatıyor. Şikayette bulundum, fakat elimde delil olmadığı için bir sonuca varamadım. Bu sebeple kamera taktırdım. Kamera taktıktan sonra da çöp atmaya devam etti. Şimdi bu delilleri mahkemeye sunmak istiyorum" dedi.

'NE OLDUĞUNU ANLAMIYORUZ'

Olaylar öncesinde de Gülcan A. ile aralarında hiçbir husumetin yaşanmadığını ifade eden Zengin, "Hatta ilk geldiği gün bizden elektrik istemişti, yardım ettik. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Ancak bize, çocuklarıma ciddi zarar veriyor. Eskiden evimize misafir gelir giderdi, ama artık kimse gelmiyor. Polislerin gelip gitmesinden dolayı rahatsızlık duyuyorlar ve bu olaylar psikolojik olarak ailemize zarar verdi. Apartman yöneticisiyim, binadaki tüm komşulardan bu konu hakkında imza topladım. Onlar da bu durumdan rahatsızlar. Apartmanda durmadan bağırıp çağırıyor, polislerin gelmesine sebep oluyor, pislik atıyor. Ancak bu imzalarla da bir sonuç elde edemedim" ifadelerini kullandı.

Samet Zengin'in alt komşusu Gülcan A. ve eşi ise konu hakkındaki konuşmayı reddetti.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Ordu, Suç, Son Dakika

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