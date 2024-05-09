Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı'nda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Encümen Üyesi Seçildi

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı'nın 2024 yılı olağan birinci toplantısında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel encümen üyesi olarak seçildi. Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak biz de bu platforma katkılar verdik ve vermeye devam edeceğiz. Özellikle sokak hayvanları, sıfır atık ve kentsel dönüşüm konularına yönelik ortak proje ve çözümler üretmek için çalışacağız" dedi.

Marmara Belediye Birliği'nin, 2024 Yerel Seçimleri sonrasında 8 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği 2024 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin oylarıyla başkanlık görevine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi.

Toplantıya, Marmara Bölgesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Divan başkanlığına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün seçildiği toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği Başkanı oy birliğiyle seçildi. Ayrıca mescliste oy birliğiyle birinci başkanvekilliğine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ikinci başkanvekilliğine ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir seçildi.

Encümen üyelikleri için yapılan seçimde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Marmara Belediye Birliği Encümen Üyesi olarak seçildi.

"MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN OLUŞTURDUĞU ÇATIYI ÖNEMSİYORUM"

Başkanlık seçimi öncesinde ev sahibi sıfatıyla konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük emeklerle oluşturulan Marmara Belediyeler Birliği'ni önemsediğini belirtti. Türkiye'de yaşayan her 3 kişiden birinin Marmara Bölgesi'nde yaşadığının altını çizen İmamoğlu, "Bunun sorumluğu olduğu kadar sorunları da var. Sorunların çözümü de bireysel marifetle ya da bir ilçenin, şehrin marifetiyle mümkün değildir. Bu manada Marmara Belediyeler Birliği'nin oluşturduğu çatıyı önemsiyorum. Buradaki çalışmalar çok kıymetli. Bu zamana kadar emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönem için ortak bir şekilde aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de başarılar diliyorum" dedi.

"KARTAL BELEDİYESİ OLARAK PLATFORMA KATKILAR VERDİK VE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Birlik'in kentlere olan katkısına değinen Yüksel ise "Merhum belediye başkanımız Mehmet Ali Büklü'nün de bir zamanlar başkanlığını yaptığı Marmara Belediyeler Birliği, kentlerimizin çeşitli sorunlara ortak çözümler üretmek adına önemli bir platformdur. Kartal Belediyesi olarak biz de bu platforma katkılar verdik ve vermeye devam edeceğiz. Özellikle sokak hayvanları, sıfır atık ve kentsel dönüşüm konularına yönelik ortak proje ve çözümler üretmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Birlik, Marmara Bölgesi'nde bulunan 6'sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteriyor. 1975'ten beri belediyelerin ortak sorunlarına çözümler geliştiren Birlik, çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik, göç, sosyal uyum, eğitim ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.