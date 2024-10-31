Marmara Belediyesi, Gümrüklü Limana İzinsiz ve Plakasız Kamyonla Girenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu... Serkan Sarı: Neden Kayıt Dışısınız?

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(ANKARA) - Balıkesir Marmara Belediyesi, Saraylar Uluslararası Gümrük Limanı'na gece vakti izinsiz ve plakasız kamyonlarla girilerek yükleme yapılmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Yükleme yapan firmaların AK Parti Marmara İlçe Başkanı Ediz Öztürk ile bir AK Parti İlçe yöneticisine ait olduğunu belirten CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "AKP'li kadroların zorbalıklarının, hukuksuzlukların sonu gelmiyor. Kaçak bir şekilde bu kamyonlar gümrük sahası içerisinde uluslararası limanda uluslararası yolculuk yapacak olan gemilere malları yüklenmiş durumda. Bu kaygı verici. Neden kayıt dışısınız" dedi.

Marmara Belediyesi, 27 Ekim'de Saraylar Uluslararası Gümrük Limanı'na gece vakti, izinsiz ve plakasız kamyonlarla girildiğini tespit etti. Liman'da çalışan görevliler söz konu olaya ilişkin olay tespit tutanağı tuttu.

Tutanakta, "Marmara Belediyesi olarak İşletmecisi olduğumuz Saraylar Gümrüklü Limanı'nda Liman Çalışma saatleri mesaisi bittiği için saat 19.42'de kapattığımız Liman'ın kapıları saat 20.18'de Öztürktaş Firması çalışanları ve Dostlar Mermer Firma Sahibi tarafından iznimiz dışında zoraki açılarak Dostlar Mermer Firması İhracat Gemi yüklemesi için 2 adet kamyonları, Öztürktaş Firması İhracat Gemi yüklemesi için Şoförü Suriye Vatandaşı olan 1 adet plakasız Kamyon, yine Öztürktaş Firması'na ait Kabotaj Gemi yüklemesi için Şoförü Suriye Vatandaşı olan 9 adet plakasız Kamyonları ile Gümrüklü Liman Sahası'na izinsiz giriş yapmışlar ve gece saat 00.00'e kadar iznimiz dışında yükleme yapmışlardır" ifadesine yer verildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Marmara Belediye Başkanlığı kamera görüntüleri ve tutanakla birlikte şüpheliler hakkında Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Şüphelilerin yükleme sırasında tarihi eser kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve hatta insan kaçakçılığı suçlarını gerçekleştirme ihtimali söz konusu olup kesinlikle yapılan yüklemenin kurumumuz sorumluluğunda olmadığını açıkça beyan ederiz. Yükleme yapılan gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek uluslararası sulara çıkacağından gerekli denetim ve kontrollerin yapılması hususunu vekaleten ihbar ederiz" denildi.

Bakanlıklara bilgi verildi

Öte yandan Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, konuyu Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da bildirdi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, gümrüklü sahaya izinsiz ve denetimsiz yapılan giriş yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Sarı, şöyle konuştu:

"AKP'li kadroların zorbalıklarının, hukuksuzlukların sonu gelmiyor. Birkaç gün önce yaşanan bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesi'nde yaşanılan bu olay gerçekten içler acısı kaygı verici, şüphe uyandırıcı. Marmara AKP İlçe Başkanı Ediz Öztürk'e ait Öztürktaş firması ve AKP ilçe yöneticisine ait Dostlar Mermer'in geçtiğimiz günlerde geceleyin liman işletmesi kapandıktan sonra, kapılar kilitlendikten sonra, yanına aldıkları onlarca insanla beraber limanın kapısına dayanıp, kapıları kırarak, zorla içeriye girdikleri ve plakasız 10 tane kamyon ve Suriyeli şoförlerin kullandığı iddia edilen bu kamyonlarla yapılan bir yükleme konusu var.

"Neden kayıt dışısınız"

Kaçak bir şekilde bu kamyonlar gümrük sahası içerisinde uluslararası limanda uluslararası yolculuk yapacak olan gemilere malları yüklenmiş durumda. Bu kaygı verici! Neden kayıt dışısınız, beyanlarda mıcır yüklendiği ifade ediliyor. Ama Marmara Belediye Başkanımızın yapmış olduğu suç duyurusunda da belirttiği üzere kafalarda soru işaretleri var. Bunların içerisinde tarihi eser mi kaçırılmak isteniyor? Uyuşturucu mu, kaçırılmak isteniyor yoksa yurt dışına yabancı uyruklu vatandaş mı kaçırılmaya çalışıyorlar? Soru işaretleri birbirini kovalıyor, savcılığa, belediye başkanlığını suç duyurusunda bulunmuştur. Bu plakasız, gecenin bir yarısı zorla, zorba bir şekilde kapı kırılarak girilen ve Suriyeliler eliyle yapıldığı iddia edilen bu uygulamaya karşı verilmiş olan bu suç duyurusunun acilen işleme alınması lazım. Sorumlular hakkında derhal işlem yapılması gerekiyor.

"Gemiler acilen incelenmeli"

Bu yurt dışına çıkacak gemiler; MV Sider Ambos gemisi Portekiz bayraklı! Beypazarı gemisi, Türk bayraklı ve bunların ikisi de yurt dışına gidiyor. Bugün gemiler limandan ayrılmadan yapılan bu yüklemenin içeriğinin, mahiyetinin ne olduğu acilen incelenmeli. İlgili bakanlıklara da bu konuyla ilgili yazılara ulaştırılmış. Ulaştırma Bakanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuyla ilgili ihbarlar yapılmış durumda. Tespit tutanakları açık ve net bir şekilde olayın akışını gösteriyor şahitler üzerinden. Buradan yetkililere sesleniyorum, ilgili bakanlara sesleniyorum, Adalet Bakanı'na sesleniyorum, bu ülkede hukuk bitmedi. Bu hukukun varlığını yaşatmak ve göstermek sizin sorumluluğunuzda. Burası AK Parti devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti ve AK Partili kadrolarda hukuka, yasalara, kanunlara uymak zorunda."