Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları 6 ile 12 Derece Düşüyor - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları 6 ile 12 Derece Düşüyor

Marmara Bölgesi\'nde Hava Sıcaklıkları 6 ile 12 Derece Düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının 5 Şubat'tan itibaren 6 ila 12 derece azalacağını bildirdi. Ayrıca karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

31.01.2025 21:02  Güncelleme: 21:04
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, 4 Şubat Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmekte. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi istendi.

Bazı illerde salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul: 2-5, Edirne: 0-7, Kırklareli: 0-5, Tekirdağ: 0-5, Kocaeli: 3-5, Sakarya: 5-6 ve Yalova: 3-6"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları 6 ile 12 Derece Düşüyor - Son Dakika

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