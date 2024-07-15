Marmara Bölgesi'nde Haziran Yağışları Uzun Yıllar Ortalamasının Yüzde 92 Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara Bölgesi'nde Haziran Yağışları Uzun Yıllar Ortalamasının Yüzde 92 Altında

Marmara Bölgesi'nde haziran yağışlarının uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi. Haziran ayında Kırklareli hariç Marmara'nın tamamında yüzde 60'a varan azalma görüldü. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları kaydedildi. Uzmanlar, küresel iklim değişikliği ve sera gazlarının artışının bu azalmada etkili olduğunu belirtiyor.

15.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Bölgesi'nde, haziran yağışlarının 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak belirlendi.

Bölgeye geçen yıl haziranda 42,6 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 3,4 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgedeki haziran yağışları, uzun yıllar ortalaması ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldı.

Hazirandaki yağışlarda Kırklareli hariç Marmara'nın tamamında yüzde 60'a varan azalma tespit edildi.

Bu ayda son 21 yılın en düşük yağışları kaydedilirken Çanakkale'de yağışların haziranda yüzde 98 azaldığı belirlendi.

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziranda meydana geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de haziranda yağışların azaldığını söyledi.

Bu ayda, Türkiye'de yağışların en çok Marmara Bölgesi'nde azaldığını belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi haziranda yüksek basıncın etkisi altında kaldı. Bu durum küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak yağışları azalttı. Marmara'da haziranda yağışlar normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 azaldı." dedi.

Özdemir, temmuz ayında da yağışların az olduğuna dikkati çekerek, bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranının yüzde 65'in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı.

"Sera gazlarındaki artış sıcaklıkları arttırıyor"

Haziran ayında Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yağışların oldukça azaldığının altını çizen Özdemir, "Özellikle Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın en düşük yağışları yaşandı. İstanbul'da son 21 yılın en düşük yağış ortalaması haziranda kayıtlara geçti. Bu durum endişe verici." diye konuştu.

Özdemir, sera gazlarındaki artışın sıcaklıkları yükselttiğini aktararak, bunun en büyük nedeninin ise insan faaliyetleri olduğunu kaydetti.

Hava sıcaklıklarının anormal derece artış göstermesi ve devamlı yükseliş eğiliminde olmasının yağış dengesini de önemli ölçüde bozduğuna işaret eden Özdemir, "Bir anlamda yağış azlığı, buna bağlı olarak kuraklığın ön planda olduğu görülüyor. Yani yağış azlığının yanı sıra sonraki yıllarda telafisi olmayan yağış değişkenliğinde yıldan yıla azalım hakim oldu. Yazın yağışların azalması kuraklığın en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

Özdemir, dünya su döngüsünün değiştiğini, yüksek sıcaklıkların buharlaşmayı artırdığını dile getirerek, sıcaklığın aşırı yükseldiğinde havanın daha çok su tutabildiğini, artan buharlaşmanın yer küredeki kuraklık ve yoğun fırtınaların çoğalmasının en önemli nedenlerinden olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Marmara Bölgesi, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Marmara, Yalova, Edirne, Bursa, Çevre, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde Haziran Yağışları Uzun Yıllar Ortalamasının Yüzde 92 Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:23:55. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde Haziran Yağışları Uzun Yıllar Ortalamasının Yüzde 92 Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement