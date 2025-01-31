Marmara'da Sağanak Yağış ve Buzlanma Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Balıkesir'de bugün sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM; sis, buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 9 derece olacak.