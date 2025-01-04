Marmara Denizi İçin Atık Su Uyarısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediyelere, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanması konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde 2021'de ortaya çıkan müsilajın başarıyla temizlendiği belirtilerek, müsilaj afetinin tekrarlanmaması için kirlilik girdisinin azaltılması ve ileri arıtma tesislerinin devreye alınması gerektiği vurgulandı.

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, belediyelerin 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında taahhüt ettikleri projeleri hayata geçirmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde belediyeler, atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürme zorunluluğu getiren iş termin planlarını hazırlamakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.

"169 tesisten 42'sinde çalışmalar tamamlandı"

Açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleriyle Yalova ve Çanakkale belediyelerine, uyarı yazısı gönderilerek ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanmasının istendiği bildirildi.

Marmara Havzası'ndaki atık su arıtma tesislerinin dönüşüm sürecinin yetersiz olduğuna işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Havzada, iş termin planı sunulan 169 atık su arıtma tesisinden yalnızca 42 tanesinde öngörülen çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu tesislerin kapasitesi düşük olduğundan, 2021 yılında yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma hizmeti alan belediye nüfusu oranında yalnızca yüzde 0,7'lik bir artış olmuştur."

"Sürecin takipçisi olacağız"

Marmara Denizi'nde çevresel felaketlerin tekrar yaşanmaması için belediyelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın sürecin takipçisi olacağı belirtildi.

Belediyelerin, atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüşümüyle ilgili yer tahsisi, imar planı ve finans sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "Havzadaki atık su arıtma tesislerinin ileri arıtmaya dönüşümünde yeterli seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. Mevzuatta tanımlanan sürenin sonuna yaklaşıldığı göz önüne alınarak, atık su altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.