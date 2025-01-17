Marmara Denizi'nde Müsilaj Denetiminde 10 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Müsilaj Denetiminde 10 Milyon TL Ceza Kesildi

Marmara Denizi\'nde Müsilaj Denetiminde 10 Milyon TL Ceza Kesildi

Çevre Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde yapılan müsilaj denetimlerinde Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 10,3 milyon TL ceza kesti. Denetimlerde atık suların arıtmadan geçirilmeksizin doğrudan su kaynaklarına döküldüğü tespit edildi.

17.01.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 7 ilde gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor. Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise, 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.

İBB'YE DE CEZA

Bakanlık ekipleri, 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. 6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı. 26 Aralık'ta bir kez daha bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Müsilaj Denetiminde 10 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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