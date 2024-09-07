Marmara Denizi Koruma Alanları Genişletildi - Son Dakika
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Marmara Denizi Koruma Alanları Genişletildi

Marmara Denizi Koruma Alanları Genişletildi

MARMARA Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi.

07.09.2024 09:59
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MARMARA Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı çerçevesinde 1,2 milyon hektarlık bölge, Kasım 2021'de 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi. Bu kararın ardından Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde de dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.

ENDEMİK TÜRLER TESPİT EDİLDİ

ÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda 'Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni yürüttü. Bilim insanları, Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü saptadı. Ayrıca Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.

'BİYOLOJİK KORİDOR' VURGUSU

Bölgenin uluslararası ölçekte, 'Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi'ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.

SINIRLAR GENİŞLETİLDİ

Yeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi. Yeni karara göre; Balıkesir'in Bandırma-Yenice köyünde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı koruma bölgesine dahil edildi. Karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak. Bölgenin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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