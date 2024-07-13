Marmara Üniversitesi öğrencilerinden Üsküdar'da "Filistin İçin Bir Defter" etkinliği

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Marmara Üniversitesi öğrencileri, Üsküdar'da "Filistin İçin Bir Defter" etkinliği düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik için Valide-i Cedid Camisi önünde kurulan standı ziyaret edenlere "Nehirden Denize Özgür Filistin" başlıklı dergi hediye edildi.

Çocuklara ise üzerinde Filistin haritası, karpuz dilimi ve güvercin gibi motifler bulunan beyaz balonlar dağıtıldı.

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ezra Betül Kökce, AA muhabirine, okuldaki arkadaşlarıyla bu etkinliği başlattıklarını söyledi.

Filistin'le ilgili düşünce ve hislerin paylaşıldığı bir defter oluşturduklarını dile getiren Kökce, "Bunu yaparken de çok fazla çocukla karşılaşıyoruz ve bu sayede Filistin hassasiyetini onlara aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisi Selenay Ulusoy da Filistin'e dair bir şeyler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Ulusoy, etkinlikle amaçlarına ulaştıklarını dile getirerek, "Deftere yazılan notlardan bazılarını seçip tarattıktan sonra dergi şekline getirmeyi düşünüyoruz. Bunu da Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Ebru Aysel, standı iki kızıyla ziyaret ettiğini, burada oluşturulan deftere duygularını yazdığını anlattı.

Filistinlilerin, İsrail'in işgali karşısındaki duruşundan dolayı Almanya'da yaşayan bazı kişilerin Müslüman olmaya karar verdiğini aktaran Aysel, "Filistinlilere, 'Nasıl olur da ülkelerini terk etmiyorlar?' diye şaşırıyorlar." ifadesini kullandı.

Üsküdar'da yapılan etkinlik, 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.