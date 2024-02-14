Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara\'nın doğusu ve Batı Karadeniz\'de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, bu nedenle dikkatli olunması gerekiyor.

14.02.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
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Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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