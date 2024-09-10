Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP liderleriyle görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek partinin kuruluşunun yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

10.09.2024 09:12  Güncelleme: 10:59
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(MUĞLA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı ve partinin kuruluşunun yıl dönümü etkinlikleri için Ankara'ya giden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Hafta sonu gerçekleşen CHP Tüzük Kurultayı'nın ardından Ankara'daki temaslarına devam eden Başkan Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. yıl kuruluş etkinliklerine de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ve partililer ile önce Anıtkabir'i, ardından genel başkanlarının mezarlarını ziyaret eden Başkan Ünlü, "Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ün yolunda, partimizin 101 yıllık hafızasıyla Cumhuriyet için mücadelemizi sürdürecek; tüm halkımızın hak ettiği çağdaş, laik, demokratik ve adil bir Türkiye için yol almaya devam edeceğiz. 101'inci yılımız kutlu olsun" dedi.

Törenin ardından CHP lideri Özel ile sohbet etme fırsatı bulan Başkan Ünlü, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi kendisine kısaca verdi. Başkan Yavaş'ı da makamında ziyaret eden Başkan Ünlü, seçim döneminde sunduğu manevi destek dolayısıyla Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ünlü, "31 Mart seçiminin ardından geçen süreçte belediyelerin yaşadığı sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerini konuştuğumuz Başkanımıza Marmaris halkının selamını ileterek kendisini ilçemize davet ettim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de işaret ettiği gibi 'omuzumuzdaki melekler'den biri olan Mansur Başkanımızın deneyimi, belediyecilik algısı ve hayata geçirdiği projelerden feyz alarak çalışmaya; halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanımıza nezaketi, konukseverliği, paylaşımcılığı ve bizlere duyduğu güven için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ünlü, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı da makamında ziyaret ederek kendisine başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP liderleriyle görüştü - Son Dakika

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