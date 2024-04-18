Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tebrik ziyaretlerine devam ediyor

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni dönem için kendisine tebrik ziyareti yapan kurum yetkililerini ve vatandaşları makamında ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Ünlü, Anıtkabir ziyaretinin ardından ilçeye dönmesiyle kurum yetkililerinin ve vatandaşların tebrik ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Ünlü, ziyaretler kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı SG Yarbay Akın Coşkunlar, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, DTO Marmaris Meclis Başkanı Esat Onur Tugay ve Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ile yöneticilerini ağırladı.

Ünlü ziyaretlere ilişkin duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Her kesimden tebrik için ziyaretimize gelen tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Kurumlarla ve STK'larla iş birliği içinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda ziyaretlerde de ileriye dönük yapacaklarımızla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.