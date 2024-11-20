Marmaris Belediye Başkanı, Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Minik Misafirlerini Ağırladı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

Marmaris Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde minik misafirlerini ağırladı. Başkan Ünlü'nün konuğu olan Final Okulları ve Amazon Kreş öğrencileri, Ünlü'ye sorular yöneltti.

Ellerinde, "Ben çocuğum haklarım var, sevilmek benim hakkım, sağlıklı bir yaşam sürmek benim hakkım" yazılı dövizler taşıyan çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Ünlü, "Sizin yüzünüzdeki küçük bir gülümseme dünyalara bedel. Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu, doyasıya gülebildiği ve özgürce oyun oynayabildiği adil bir dünya düzeni için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Çocuklar, Başkan Ünlü'nün yakasına "Ben çocuğum haklarım var" yazılı etiketler yapıştırdı.