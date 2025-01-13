Marmaris Belediyesi 2024'te 56 Bin Ton Evsel Atık Topladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 2024'te 56 Bin Ton Evsel Atık Topladı

Marmaris Belediyesi 2024\'te 56 Bin Ton Evsel Atık Topladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 1 Nisan - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 56 bin 800 ton evsel atık topladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin temizliği için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Ayrıca, temizlikte gönüllü vatandaşlarla iş birliği yapılarak çeşitli atıklar toplanmaya devam edildi.

13.01.2025 18:29  Güncelleme: 19:32
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan–31 Aralık 2024 tarihleri arasında 56 bin 800 ton evsel atık topladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Tüm ekibimizle ilçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi, daha temiz bir Marmaris amacıyla 2024 yılında çalışmalarını sürdürdü. Sadece yetki alanları değil sorumluluk alanı dışında kalan mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanlardan çöp toplayan ekipler 1 Nisan–31 Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 57 bin ton evsel atığı ortadan kaldırdı.

Ekipler 56 bin 800 ton evsel atığın yanı sıra 29 bin ton bahçe–moloz atığı, 2,9 ton karışık ambalaj, 411 bin kilogram cam, 56 bin kilogram tekstil, 11 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı. Ayrıca 9 bin 500 adet ömrünü tamamlamış lastikler de Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) yetkili firmalarına teslim edildi.

104 adet giysi kumbarası yenilendi

Kent temizliğinde kullanılmak üzere 28 adet araç ve iş sonunda envantere katılacak olan 90 adet mantar ataçmanlı konteyner kiralayan belediye, bu süreçte kendi atölyelerinde çöp konteyneri, geri dönüşüm sepeti, konteyner kafesi imalatı ve tamiri de gerçekleştirdi. Belediye eskiyen, yıpranan ve artık kullanılmaz hale gelen giysi kumbaralarını yeniledi. 104 adet giysi kumbarasının yenilenirken 26 adet daha alınarak kumbara sayısı 130'a çıkarıldı. Ayrıca atık ayrıştırma çalışmaları da arttırıldı.

Ayrıca çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma düzenlendi. Gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde, orman alanlarında ve yanan bölgelerde temizlik gerçekleştiren ekipler, okullarda da çevre ile ilgili eğitimler verdi.

"Tüm ekibimizle ilçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyoruz"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tüm personele teşekkür ederek, "Göreve gelir gelmez ilk ele aldığımız birimlerden biri temizlik oldu. Gerekli çalışan sayısını sağladık ve yaz sezonu yoğunluğu ile 7/24 çalışmalara başladık. Tüm ekibimizle ilçemizi temiz tutmak için büyük efor sarf ediyoruz. Yaz kış demeden her tür şartta hizmetten ödün vermeyen personelimize ve Marmaris'i temiz tutarak onlara destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi 2024'te 56 Bin Ton Evsel Atık Topladı - Son Dakika

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