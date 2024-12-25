Marmaris Kapalı Çarşı'da 43. Sokak Yenileme Çalışmaları Başladı

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(MUĞLA) - Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris Kapalı Çarşı'da yer alan 43. Sokak'ta alt ve üstyapı yenileme çalışması başlatıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kapalı Çarşı'daki yenileme çalışmalarının seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından çok modern bir hale dönüşecek sokak, Kapalı Çarşı'nın diğer sokakları için de bir örnek teşkil edecek" dedi.

İlçeye gelen turistlerin alışveriş için ziyaret ettiği Kapalı Çarşı'daki 43. Sokak'ta, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokağın çehresini değiştirecek bir çalışma başlatıldı. Kordon Caddesi'ni Eski Cami'nin yer aldığı Çeşme Meydanı'na ve Kale Bölgesi'ne bağlayan 92 metre uzunluğunda, 540 metrekare büyüklüğünde "Asmalı Sokak" olarak da adlandırılan noktada ilk olarak eskiyen yer döşemeleri kaldırıldı.

Çalışmalar kapsamında bölgede MUSKİ ekipleri de su ve atık su sistemlerini bakıma alacağı bir çalışma yürütmeye başladı.

Sarmaşıklar korunacak

MUSKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı için kolları sıvayacak. Zemin döşemeleri doğal taş mermerle tamamen yenilenirken, dekoratif aydınlatma direkleri de sokağa estetik bir görünüş katacak. Sokağın üstünde yer alan sarmaşık bitkisi ise korunacak.

Yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Ünlü, "Mevcut haliyle birçok sorun barındıran Kapalı Çarşı'yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilk örnek çalışmamızı da 43. Sokak'ta başlattık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çok modern bir hale dönüşecek sokak, Kapalı Çarşı'nın diğer sokakları için de bir örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.