Marmaris'te 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 29 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber karinalı lastik bot ile kara üzerine düzensiz göçmenlerin çıktığı belirlendi.

Ekipler tarafından 9'u çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Söğüt sahilinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik gemisi ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 8'i çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.