Marmaris\'te Domuz Popülasyonu ve Temizlik Sorunları

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'teki üç temel sorunun trafik, temizlik ve kent merkezine inen domuz popülasyonunun artması olduğunu belirterek, domuzlarla ilgili sorunun çözümünde Milli Parklar'ın devreye girmesi gerektiğini söyledi. Ünlü, "Domuzların neden olacağı bir kuduz vakasının Marmaris'te görünmesi demek, bütün Marmaris'in karantina altına alınması demektir. Bununla beraber turizm faaliyetlerinin sekteye uğraması önümüzdeki yılların turizm hareketliliğini de etkileyecek bir sorun haline gelebilir" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik projelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ünlü, şunları söyledi:

"Biz geçtiğimiz günlerde bir anket çalışması yaptırdık. Bu anketin sonucunda Marmaris ile ilgili 3 temel sorunumuz; trafik sorunu, temizlik sorunu ve domuzlarla ilgili sorun. Bunlarda ilgili büyükşehirle de görüşerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Temizlikle ilgili sorunları yeni yaptığımız araç kiralamalarıyla kısa sürede çözeceğimizi biliyoruz. Ama tabi domuzlarla ilgili sorun sadece Marmaris Belediyesi'nin değil, burada Milli Park'ların devreye girmesi gereken bir sorun. Bunun da çözümüyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"Domuz sorunuyla ilgili gerekli kurumların harekete geçmesi lazım"

Domuz sorunu Marmaris için önemli bir sorun. Çünkü domuz evcil bir hayvan değil ve bünyesinde kuduz, trişin, tenya gibi bir sürü hastalığı barındıran bir canlı. Şu anda Marmaris'te çok konforlu bir beslenme alanı bulabiliyorlar. Vatandaşlarımızın sokak hayvanları için bıraktığı mamalar, otellerin çıkardığı yemek çöpleri domuzlar için beslenme alanı oluyor. Domuzların bu kadar çok şehre inmelerinin nedeni geçtiğimiz yıl orman yangınları dolayısıyla avcı türlerin Marmaris dağlarından Antalya'ya doğru kaçmış olması. Bu avcı türler olmadığı için domuz popülasyonu artıyor. Yiyecek de olmayınca daha kolay yiyecek bulabileceği alan olan şehre doğru inmeye başladı. Bu hayvanlar ciddi hastalıklar barındırdığı için bıraktığı salyalar ile kendi evcil hayvanlarımıza bile hastalık bulaştırabilir. Bir kuduz vakasının Marmaris'te görünmesi demek, bütün Marmaris'in karantina altına alınması demektir. Bununla beraber turizm faaliyetlerinin sekteye uğraması önümüzdeki yılların turizm hareketliliğini de etkileyecek bir sorun haline gelmesine neden olabilir. Bu yüzden bu soruna ciddi bir şekilde yaklaşmak lazım. Yazı yaşadık ama kışın daha farklı bir dönem olacak. Çünkü artık yiyecek daha az çöpler de olacak. Bu yüzden domuzlar daha saldırgan bir hale gelebilir. Diğer bir tehlike ise burada domuz popülasyonunun artması demek onu avlamak için gelecek diğer türlerin de şehre gelmesine neden olabilir. Bu durumla ilgili de gerekli kurumların harekete geçmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Hayvan Bakımevi'nde misafir ettiği sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için açtıkları bağış hesabından söz eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Sadece hayvan bakımevinde ve oradaki hayvanlarla ilgili kullanılmak üzere bir bağış hesabı açtık. Buraya ilk başlangıçta özellikle okul çocuklarımızdan ciddi anlamda bağış geldi. Yaptıkları kermeslerde topladıkları paraları bu hesaba yatırmışlar. Yanında mama destekleri oldu. Biz de bu biriken parayla hem barınağa hem de hayvanlarımızın oradaki barınma koşullarına harcamalar yapacağız."

"Temizlik, belediyenin temel hizmetlerinden bir tanesidir"

Marmaris'teki temizlik sorununu gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirten Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temizlik filomuza yeni araçlar ilave ettik. Bu bizim için önemli çünkü temizlik, belediyenin temel hizmetlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz dönemde vatandaşlarımızdan bununla ilgili çok ciddi şikayet aldık. Aslında bu anketlerde çıkan temizlikle ilgili sorun da geçmişten günümüze gelen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Burada hem Marmaris'in temizlik hizmetinin karşılanabilmesi için, konteyner alım sıklıklarının artırılabilmesi için ilave araç desteği yaptık. Hem de konteynerlerimizin temizliği ile ilgili ve yola akan çöp sularının temizliğiyle ilgili araçlar aldık. Bu temizlik hizmetinin önümüzdeki dönemlerde halkımız tarafından daha fark edilebilir olacağını düşünüyoruz. Ayrıca geri dönüşümle ilgili de yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar vardı. Bununla ilgili yeni dönemde bir ihaleye çıkıyoruz. Ocaktan sonra geri dönüşümle ilgili ihalemizi de tamamladıktan sonra hem temizlik hem de geri dönüşümle ilgili gözle görülür bir iyileşme olacağını göreceğiz."